Inspirerande gymnasielärare i biologi med behörighet i annat ämne
Jensen Education AB / Gymnasielärarjobb / Stockholm Visa alla gymnasielärarjobb i Stockholm
2026-02-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jensen Education AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
JENSEN gymnasium Vasastan (f.d Norra) ligger i trevliga lokaler precis vid natursköna Vanadislunden, nära både Odenplan och Tekniska högskolan/Östra station. Vi är en skola med höga ambitioner och har under åren vunnit flera priser inom exempelvis Ung företagsamhet och Unga forskare. Vi tränar våra elever för verkligeheten och söker nu en inspirerande biologilärare med ytterligare ämneskunskap som ryms inom ramen för något av våra program inom ekonomi, natur, samhälle eller teknik.
Vi har fokus på litteratur, läsande och skrivande som krävs för högre studier. Våra elever ska nå en hög kunskapsnivå och utveckla sitt tänkande genom att tänka fritt och stort. På JENSEN gymnasium håller vi hög kvalitet, vilket bekräftas i Skolinspektionens kvalitetsgranskningar.
Vår företagskultur präglas av höga ambitioner, professionalitet, en tydlig hälsoprofil och även en uttalad dresscode. Vi har en positiv teamkänsla där alla medarbetare bidrar i att ta ansvar för helheten. På vår senaste nationella medarbetarenkät rekommenderar hela 91% JENSEN som arbetsplats!Publiceringsdatum2026-02-24Kvalifikationer
Du är utbildad biologilärare med behöriget i ytterligare ämne som ryms inom ramen för något av våra program inom ekonomi, natur, samhälle eller teknik. Du tar dig an lektionerna med engagemang och är en tydlig ledare i klassrummet. I våra rekryteringar läggs stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten och vi ser gärna att du är strukturerad, har ett utvecklingsdriv och tycker om att arbeta teamorienterat.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start till höstterminen 5 augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Du ansöker genom att registrera cv och besvara ett antal urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem. Ansökningar inkomna på annat sätt beaktas inte. Notera att urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista dag för annonsering, varför vi uppmuntrar dig att skicka ansökan så snart som möjligt.
Inom gymnasieskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget görs via polisen.se med digitalt BankID. Om du inte har BankID, så kan du beställa hem blanketten, gör detta så snart som möjligt då manuell hantering av blanketten tar lång tid.
Första steget i vår rekryteringsprocess är att genomföra två arbetspsykologiska tester. Efter inskickad ansökan får du två mejl direkt efter varandra med testlänkar. Återkoppling får du direkt efter genomförda tester. Har du inte fått något mejl med länk till tester, vänligen kolla i din skräppost då mejlet kan hamna där.
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att jobba hos oss, vänligen kontakta rektor Anna Keding på anna.keding@jenseneducation.se
eller läs mer här!
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jensen Education AB
(org.nr 556532-7201), http://www.jenseneducation.se/ Arbetsplats
Jensen Education Jobbnummer
9761004