Inspektörer med socialtjänstbakgrund till Örebro
2025-12-17
Vill du göra skillnad och bidra till en tryggare vård och omsorg? Inspektionen för vård och omsorg (IVO) växer och söker nu inspektörer med socialtjänstbakgrund för att utveckla statlig tillsyn.
Om jobbet
Som inspektör kommer du i första hand att arbeta med tillsyn av boenden där barn är placerade, så kallad frekvenstillsyn.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
• planera och genomföra både aviserade och oanmälda inspektioner av hem för vård eller boende (HVB), stödboenden och bostäder med särskild service enligt LSS, i nära samarbete med kollegor
• förbereda och ta fram underlag inför tillsynerna
• genomföra inspektioner på plats genom intervjuer med barn, ungdomar, personal och verksamhetsledning
• analysera inspektionernas resultat och dokumentera underlag inför beslut
• delta i bedömningsmöten och föredra ärenden för beslutsfattare
Tjänsteresor i samband med inspektioner är en viktig del av arbetet och förekommer ofta och regelbundet, ibland med övernattning. IVO är en organisation i utveckling, och på sikt kan ditt arbetsområde komma att förändras i takt med att myndigheten får nya uppdrag, prioriteringar och instruktioner.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning och är placerad i Örebro.Publiceringsdatum2025-12-17Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• socionomexamen eller motsvarande, alternativt annan examen som myndigheten bedömer som relevant
• minst tre års aktuell erfarenhet av arbete kopplat till socialtjänst
• god kännedom om lagar och föreskrifter inom socialtjänstområdet
• aktuell erfarenhet av myndighetsutövning och handläggande uppgifter
• god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• B-körkort
För att lyckas i rollen behöver du ha mycket god samarbetsförmåga och trivas med att arbeta tillsammans med kollegor med olika kompetenser och bakgrunder. Du bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat och ser värdet i att dela kunskap och erfarenheter. Arbetet kräver även förmåga att göra väl avvägda prioriteringar mellan produktionstakt och kvalitet samt att kunna arbeta strukturerat även under tidspress. Eftersom vi kontinuerligt utvecklar våra metoder och arbetssätt behöver du vara flexibel, förändringsbenägen och kunna anpassa dig till nya förutsättningar. Vårt uppdrag är komplext och stundtals utmanande, vilket ställer höga krav på gott omdöme, integritet och en hög grad av personlig mognad.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser det som meriterande om du även har:
• omfattande erfarenhet från olika delar av socialtjänstområdet.
Vad kan IVO erbjuda dig?
Vi erbjuder dig en utvecklande roll i en spännande kunskapsorganisation. Du får chansen att arbeta i en dynamisk miljö där du tillsammans med dina kollegor bidrar till vårt kontinuerliga arbete med att utveckla en modern och kraftfull tillsyn i Sverige. Vi arbetar kontinuerligt med nya arbetssätt, metoder och verktyg för att nå bästa resultat. Vi strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.Så ansöker du
Du ansöker genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV samt ett personligt brev. I din ansökan ska det framgå hur du motsvarar kravprofilen. I din ansökan ska det framgå hur du motsvarar kravprofilen. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen, och dina svar ligger till grund för urvalet i processen. Din ansökan anses komplett först när du besvarat frågorna.
Ansök senast den 7 januari 2026.
IVO bidrar till en säker vård och omsorg.
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.
Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna.
Myndigheten har ca 800 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet. Avdelningarna för tillståndsprövning, analys, planering och kommunikation samt verksamhetsstöd är placerade i Stockholm, liksom generaldirektörens stab. Ersättning
Fast lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen För Vård och Omsorg
(org.nr 202100-6537), https://www.ivo.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
