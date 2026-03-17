Inspektörer med juristbakgrund inom socialtjänstområdet
Inspektionen för vård och omsorg / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-03-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inspektionen för vård och omsorg i Göteborg
, Jönköping
, Malmö
, Örebro
, Solna
eller i hela Sverige
Vill du skapa samhällsnytta och värna om välfärden tillsammans med kunniga kollegor med olika kompetenser? Vill du bidra till en säker vård och omsorg av god kvalitet? Då kan du vara den vi söker.
IVO söker inspektörer med juristbakgrund för att handlägga och utreda olika typer av ärenden inom IVO:s tillsynsområde. Myndigheten bedriver dels tillsyn av socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt tillsyn av hälso- och sjukvård. Arbetet innebär i huvudsak att arbeta med tillsyn av boenden som tar emot barn och unga (HVB, stödboenden, SiS och skyddade boenden). Vi söker nu jurister med placering på IVO:s kontor i Göteborg.
Om jobbet
Som inspektör med juristbakgrund arbetar du primärt med att stötta i ärendehandläggningen och granska juridiken i våra beslut men du kommer också att handlägga vissa typer av egna ärenden. I rollen som inspektör arbetar du med ett brukar- och patientperspektiv utifrån myndighetens instruktion. Om inte annat framgår av lag, förordning eller särskilt beslut från regeringen ska tillsynen vara riskbaserad och granska det som är väsentligt. Tillsynen ska präglas av tydlighet, trovärdighet, integritet och effektivitet samt utgå från den statliga värdegrunden.
I din roll kommer du att samarbeta nära kolleger med olika bakgrund, kompetens och erfarenheter och det är en förutsättning för tjänsten att du har en god förmåga att ta till dig olika synsätt och perspektiv. Rollen ställer krav på ett gott omdöme och en hög grad av personlig mognad.
Vi befinner oss just nu i ett spännande skede av förändring och utveckling. Du bör därför trivas i en föränderlig miljö med högt tempo. På sikt kan arbetsuppgifterna komma att breddas till att omfatta andra typer av ärenden.Publiceringsdatum2026-03-17Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• juristexamen (jur.kand)
• aktuell och minst 2 års erfarenhet av ärendehandläggning inom offentlig förvaltning
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
IVO är en arbetsplats i förändring där förutsättningarna skiftar. Du behöver därför ha lätt för att både strukturera och omstrukturera ditt arbete samt ha en god förmåga att göra avvägningen mellan tempo och noggrannhet. Du har en analytisk ådra och en god förmåga att hitta "den röda tråden" i komplext material. Du behöver också trivas med att växla mellan att jobba självständigt och gemensamt samt aktivt bidra till en arbetsmiljö där vi hjälper varandra att lyckas.
Det är meriterande om du har:
• notarietjänstgöring eller annan domstolserfarenhet
• erfarenhet av juridiskt arbete som rör socialtjänst och/eller LSS omsorg.
Vad kan IVO erbjuda dig?
Vi erbjuder dig en utvecklande roll i en spännande kunskapsorganisation. Du får chansen att arbeta i en dynamisk miljö där du tillsammans med dina kollegor bidrar till vårt kontinuerliga arbete med att utveckla en modern och kraftfull tillsyn i Sverige. Vi arbetar kontinuerligt med nya arbetssätt, metoder och verktyg för att nå bästa resultat. Vi strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.
Anställningen är tillsvidareanställning och IVO tillämpar sex månaders provanställning. Vi erbjuder också möjlighet till att arbeta delvis på distans. Din tjänstetitel blir inspektör. Tjänsten avser heltid med placering på IVO:s kontor i Götebprg.Så ansöker du
Du ansöker genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Av din ansökan ska framgå på vilket sätt du motsvarar kravprofilen. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Sista ansökningsdag är den 7 april 2026.
Läs mer om vår rekryteringsprocess här: Arbeta hos oss | IVO.se
IVO bidrar till en säker vård och omsorg
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige. IVO drivs av visionen om att vi har koll, att vi skapar lärande och att vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna.
Myndigheten har ca 800 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet. Avdelningarna för tillståndsprövning, analys, planering och kommunikation samt verksamhetsstöd är placerade i Stockholm, liksom generaldirektörens stab. Ersättning
Lön enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen För Vård och Omsorg
(org.nr 202100-6537), https://www.ivo.se/
Kontakt
Enhetschef
Henrik Jernström Henrik.Jernstrom@ivo.se 010-788 55 86 Jobbnummer
9802508