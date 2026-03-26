Inspektörer med inriktning socialtjänst till Jönköping
Inspektionen för vård och omsorg / Hälsoskyddsjobb / Jönköping Visa alla hälsoskyddsjobb i Jönköping
2026-03-26
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inspektionen för vård och omsorg i Jönköping
, Göteborg
, Örebro
, Malmö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du skapa samhällsnytta och värna om välfärden tillsammans med kunniga kollegor med olika kompetenser? Då kan du vara den vi söker.
Om arbetet
Som inspektör kommer du i första hand arbeta med tillsyn av boenden där barn är placerade, så kallad frekvenstillsyn. Det innebär att du i nära samarbete med kollegor planerar och genomför både aviserade och oanmälda inspektioner av hem för vård eller boende (HVB), stödboende och bostad med särskild service enligt LSS. Dina arbetsuppgifter är att förbereda och ta fram underlag inför tillsynen, genomföra inspektion på plats genom intervjuer av såväl barn och ungdomar som med personal och verksamhetsledning, analysera inspektionen och dokumentera underlag inför beslut. Du kommer även att delta på bedömningsmöten och föredra ärenden till beslutsfattare.
Tjänsteresor i samband med inspektioner är en viktig del av arbetet och förekommer ofta och regelbundet, ibland med övernattning.
IVO är en organisation i utveckling och på sikt kan ditt arbetsområde komma att förändras i takt med att IVO får nya uppdrag, prioriteringar och instruktioner.
Vi söker dig som har:
• socionomexamen eller motsvarande, alternativt annan examen som myndigheten bedömer som relevant
• minst tre års aktuell erfarenhet av arbete kopplat till socialtjänst
• aktuell erfarenhet av myndighetsutövning och handläggande uppgifter
• god kännedom om lagar och föreskrifter inom socialtjänstområdet
• god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• B-körkort.
Arbetet bedrivs i nära samarbete med kollegor med olika kompetens och bakgrund. Din förmåga att bidra till ett gott samarbete är därför mycket viktig. Du har också en god förmåga att göra avvägningen mellan produktionstakt och kvalitet. Vi utvecklar kontinuerligt våra metoder och arbetssätt, vilket innebär att du behöver vara flexibel och kunna ställa om och anpassa dig till nya förutsättningar.
Vårt uppdrag är komplext och utmanande. Det är därför viktigt att du har ett gott omdöme och besitter en hög grad av personlig mognad.
Vi ser det som meriterande om du har:
• erfarenhet av att arbeta med tillsyn
• erfarenhet av arbete med äldreomsorg och funktionshinderomsorg.
Vad kan IVO erbjuda dig?
Vi erbjuder dig en utvecklande roll i en spännande kunskapsorganisation. Du får chansen att arbeta i en dynamisk miljö där du tillsammans med dina kollegor bidrar till vårt kontinuerliga arbete med att utveckla en modern och kraftfull tillsyn i Sverige. Vi arbetar kontinuerligt med nya arbetssätt, metoder och verktyg för att nå bästa resultat. Vi strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.
Anställningen är en tillsvidaretjänst på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Placeringen är på vårt kontor i Jönköping. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Du ansöker genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Av din ansökan ska framgå på vilket sätt du motsvarar kravprofilen. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Sista ansökningsdag är den 16 april 2026.
Läs mer om vår rekryteringsprocess här: Arbeta hos oss | IVO.se
IVO bidrar till en säker vård och omsorg
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige. IVO drivs av visionen om att vi har koll, att vi skapar lärande och att vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna.
Myndigheten har ca 800 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet. Avdelningarna för tillståndsprövning, analys, planering och kommunikation samt verksamhetsstöd är placerade i Stockholm, liksom generaldirektörens stab.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen För Vård och Omsorg
(org.nr 202100-6537), https://www.ivo.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
https://www.ivo.se/ Kontakt
Fackliga representant Saco-S
Cecilia Strandlund cecilia.strandlund@ivo.se 010-788 50 00 Jobbnummer
9819865