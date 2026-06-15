Inspektörer med inriktning hälso- och sjukvård
Inspektionen för vård och omsorg IVO / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-06-15
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Vill du göra skillnad och bidra till en tryggare vård och omsorg? Inspektionen för vård och omsorg (IVO) växer och söker nu inspektörer med inriktning inom hälso- och sjukvård för att utveckla statlig tillsyn och tillståndsprövning. Vi befinner oss i ett expansivt skede och behöver förstärka verksamheten med fler resurser till ett viktigt och spännande uppdrag! Vi söker nu inspektörer med inriktning hälso-och sjukvård med placering i Göteborg.
Om jobbet
Som inspektör med inriktning hälso- och sjukvård kommer du att utreda egna ärenden inom hälso- och sjukvårdsområdet. Som inspektör arbetar du alltid utifrån ett brukar- och patientperspektiv och med tillsynsuppdraget som syftar till att utreda, kontrollera och ställa krav för att bidra till en bättre hälsosjukvård för enskilda och för olika grupper av människor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat vara att:
självständigt driva, utreda och bedöma ärenden som rör enskildas klagomål enligt patientsäkerhetslagen, (EK-PSL)
ha kontakt med vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och anmälare i utredningsarbetet
samarbeta nationellt med kollegor runt om i landet
delta i nära och tvärprofessionella samarbeten.
Vi arbetar tillsammans nationellt och du har arbetskamrater runt om i landet. På ditt kontor ingår du i ett team med kollegor inom det aktuella ärendeslaget. Du ingår i ett nära och tvärprofessionellt samarbete med inspektörer, tillsynstandläkare, tillsynsläkare och beslutsfattare. På längre sikt kan innehållet i ditt arbete komma att ändras till att tex omfatta andra ärendeslag.
Just nu befinner sig vår myndighet i ett spännande skede av förändrings- och utvecklingsarbete, du bör därför trivas och vilja verka i en föränderlig miljö med högt tempo.
Tjänsterna är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning, med placering i Göteborg. Resor i tjänsten kan förekomma. Publiceringsdatum2026-06-15Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
svensk sjuksköterskelegitimation
minst 3 års erfarenhet av att arbeta inom primärvård, somatisk specialistsjukvård, psykiatrisk specialistsjukvård, och/eller kommunal hälso- och sjukvård
dokumenterad erfarenhet av självständigt patientsäkerhets-, analys-, utrednings-, kvalitets- och/eller utvecklingsarbete
mycket goda kunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftligt
god kännedom om hälso- och sjukvårdslagstiftning.
För att lyckas i rollen behöver du både ha en god samarbetsförmåga och en hög integritet. Du har ett gott omdöme och känner dig trygg i din yrkesroll. Du har lätt för att driva dina egna ärenden och för att se vad du behöver göra för att komma vidare i ditt arbete.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser det som meriterande om du också har:
relevant vidare/-specialistutbildning
Vad kan IVO erbjuda dig?
Vi erbjuder en utvecklande roll i en dynamisk kunskapsorganisation där du bidrar till att utveckla en modern och effektiv tillsyn. Vi förbättrar ständigt våra arbetssätt och strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.
Läs om våra avtalsvillkor och förmåner här: https://www.ivo.se/om-ivo/arbeta-hos-oss/Så ansöker du
Du ansöker genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV. I din ansökan ska det framgå hur du motsvarar kravprofilen. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Din ansökan anses komplett först när du besvarat frågorna.
Ansök senast den 10 augusti 2026.
Läs mer om vår rekryteringsprocess här: https://www.ivo.se/om-ivo/arbeta-hos-oss/
IVO bidrar till en säker vård och omsorg.
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.
Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna.
Myndigheten har ca 850 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex kontor runt om i landet och myndighetens huvudkontor är placerat i Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen för vård och omsorg
(org.nr 202100-6537), https://www.ivo.se/
416 64 GÖTEBORG Arbetsplats
Inspektionen för vård och omsorg IVO Kontakt
Enhetschef
David Efraimsson david.efraimsson@ivo.se +46107885000 Jobbnummer
9962756