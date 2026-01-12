Inspektör tillstånd & tillsyn - alkohol, tobak och receptfria läkemedel
2026-01-12
Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Som miljö- och hälsoskyddsinspektör med inriktning alkohol, tobak och receptfria läkemedel arbetar du både tillsyns- och tillståndsinriktat. Fokus i tjänsten ligger på alkoholfrågor (tillsyn och förebyggande arbete), men du kommer också arbeta med tobaksområdet och receptfria läkemedel. Du samverkar regelbundet med andra myndigheter, främst Polismyndigheten och Räddningstjänsten, både i tillsyn och i förebyggande arbete. Exempel på arbetsuppgifter:
• Planera och genomföra tillsynsbesök (planerade och händelsestyrda).
• Handlägga ärenden och skriva beslut/yttranden enligt relevant lagstiftning.
• Granska ekonomiska underlag som utgör en betydande del av tillsyn och tillståndsprövningen.
• Ge vägledning och stöd till verksamhetsutövare.
• Utreda klagomål och följa upp avvikelser.
• Genomföra/medverka i tillsynsinsatser tillsammans med andra myndigheter.
Viss kväll-, natt- och helgtjänstgöring förekommer, kopplat till tillsyn och samverkansinsatser.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har relevant högskole-/universitetsutbildning (t.ex. juridik, ekonomi, samhällsvetenskap) eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och kan skriva tydliga beslutsunderlag
• arbetar strukturerat, är noggrann och har ett rättssäkert förhållningssätt i myndighetsutövning
• har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra, både internt och i samverkan med externa aktörer
· har ett professionellt bemötande och trivs med att möta människor även i situationer som kan vara känsliga
• är bekväm med att tala inför folk, t.ex. i möten, samverkansforum och vid informationsinsatser
• har B-körkort (manuell växellåda)
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av myndighetsutövning
• erfarenhet av utredningsarbete
• vana av ekonomisk granskning/analys av ekonomiska underlag
• erfarenhet av tillsyn/tillståndsprövning inom alkohol, tobak och/eller receptfria läkemedel Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
