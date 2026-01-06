Inspektör med juristbakgrund till individtillsynen i Stockholm
Vill du göra skillnad och bidra till en tryggare vård och omsorg? Inspektionen för vård och omsorg (IVO) växer och söker nu en inspektör med juristbakgrund till Stockholm för att utveckla statlig tillsyn.
Om jobbet
Som inspektör arbetar du med att utreda och bedöma legitimerad hälso- och sjukvårdspersonals yrkesutövning utifrån gällande lagar, regler och patientsäkerhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som inspektör kommer bland annat att vara:
• utreda ärenden som rör legitimerad personals yrkesutövning, exempelvis kopplat till sjukdom (t.ex. beroende), kompetens, läkemedelsförskrivning, vård och behandling eller journalföring
• granska patientjournaler, förskrivningar och annan relevant dokumentation
• genomföra samtal och möten med yrkesutövare som står under IVO:s tillsyn
• vara huvudhandläggare i vissa ärenden och medhandläggare i andra, beroende på ärendets omfattning och karaktär
• arbeta i nära samverkan med kollegor nationellt, inklusive inspektörer med olika professioner samt tillsynstandläkare och tillsynsläkare
• bidra till tvärprofessionella bedömningar och gemensamma ställningstaganden.
• fatta eller bereda beslut i ärenden, alternativt förbereda anmälningar till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning, placerad i Stockholm.
Vi söker dig som har:
• juristexamen (jur kand eller utbildning som IVO bedömer likvärdig)
• minst två års aktuell och för rollen relevant arbetslivserfarenhet från offentlig sektor
• god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
För att lyckas i rollen behöver du ha förmågan att bidra med ditt juridiska perspektiv i ett tvärprofessionellt sammanhang där flera kompetenser samverkar. Det är därför viktigt att du har en mycket god samarbetsförmåga och kan arbeta nära kollegor med olika professioner. Du behöver också ha hög integritet, gott omdöme och känna dig trygg i din yrkesroll. Vidare är det viktigt att du självständigt kan driva dina ärenden framåt och snabbt se vad som krävs för att komma vidare i ditt arbete.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser det som meriterande om du också har:
• erfarenhet från domstol, tex notarietjänstgörande eller arbete som föredragande jurist
•
erfarenhet av tillsynsarbete
• erfarenhet av arbete från IVOs tillsynsområden hälso- och sjukvård
Vad kan IVO erbjuda dig?
Vi erbjuder dig en utvecklande roll i en spännande kunskapsorganisation. Du får chansen att arbeta i en dynamisk miljö där du tillsammans med dina kollegor bidrar till vårt kontinuerliga arbete med att utveckla en modern och kraftfull tillsyn i Sverige. Vi arbetar kontinuerligt med nya arbetssätt, metoder och verktyg för att nå bästa resultat. Vi strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.Så ansöker du
Du ansöker genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV samt ett personligt brev. I din ansökan ska det framgå hur du motsvarar kravprofilen. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Din ansökan anses komplett först när du har besvarat frågorna.
Ansök senast den 9 januari 2026.
IVO bidrar till en säker vård och omsorg.
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.
Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna.
Myndigheten har ca 800 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet. Avdelningarna för tillståndsprövning, analys, planering och kommunikation samt verksamhetsstöd är placerade i Stockholm, liksom generaldirektörens stab. Ersättning
