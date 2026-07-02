Inspektör med juristbakgrund med inriktning individtillsyn till IVO
Inspektionen för vård och omsorg IVO / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inspektionen för vård och omsorg IVO i Stockholm
, Örebro
, Jönköping
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) får du vara med och utveckla den statliga tillsynen och tillståndsprövningen – ett arbete som bidrar till en tryggare och mer säker vård och omsorg. Nu söker vi en inspektörer med juristkompetens till Stockholm.
Om jobbet
Som inspektör arbetar du med att utreda och bedöma legitimerad hälso- och sjukvårdspersonals yrkesutövning utifrån gällande regelverk.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som inspektör kommer bland annat att vara att handlägga ärenden som rör legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Ärendena kan handla om exempelvis:
oskicklighet i yrkesutövningen
att i eller utanför yrkesutövningen gjort sig skyldig till allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet för individen
bristande efterlevnad mot någon föreskrift som är av väsentlig betydelse för patientsäkerheten
andra omständigheter kan befaras vara olämplig för att utöva yrket
Du kommer vara huvudhandläggare i vissa ärenden och medhandläggare i andra, beroende på ärendenas omfattning och karaktär och arbeta i nära samverkan med andra inspektörer med olika professioner samt med tillsynstandläkare och tillsynsläkare.
Vi förväntar oss att du bidrar till tvärprofessionella bedömningar och gemensamma ställningstaganden. Du kommer fatta och bereda beslut i ärenden, samt vid behov förbereda anmälningar till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).
Tjänsterna är tillsvidareanställning med sex månaders provanställning, placerad i Stockholm. Publiceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
juristexamen (jur.kand.)
minst två års aktuell och för rollen relevant arbetslivserfarenhet
god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Rollen ställer höga krav på saklighet, hög integritet samt gott omdöme och analysförmåga för att kunna göra välgrundade och rättssäkra bedömningar.
För att lyckas i rollen krävs god samarbetsförmåga och förmåga att bidra med ditt professionella perspektiv i tvärprofessionella sammanhang. Du behöver känna dig trygg i din kompetens samt ha förmåga att arbeta självständigt och driva ärenden framåt med tydlig struktur och ansvar för framdrift. Vi utvecklar kontinuerligt våra metoder och arbetssätt vilket innebär att du behöver kunna ställa om och anpassa dig till nya förutsättningar.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser det som meriterande om du också har:
erfarenhet från domstol, till exempel notarietjänstgöring eller arbete som föredragande jurist
erfarenhet av tillsynsarbete eller liknande
erfarenhet av arbete i beslutsfattande eller beslutsberedande roller
erfarenhet av arbete från IVO:s tillsynsområden hälso- och sjukvård
Detta kan IVO erbjuda dig
Vi erbjuder en utvecklande roll i en dynamisk kunskapsorganisation där du bidrar till att utveckla en modern och effektiv tillsyn. Vi förbättrar ständigt våra arbetssätt och strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.
Läs om våra avtalsvillkor och förmåner här: https://www.ivo.se/om-ivo/arbeta-hos-oss/ Så ansöker du
Du ansöker genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV. I din ansökan ska det framgå hur du motsvarar kravprofilen. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Din ansökan anses komplett först när du besvarat frågorna.
Ansök senast den 16 augusti 2026.
Läs mer om vår rekryteringsprocess här: https://www.ivo.se/om-ivo/arbeta-hos-oss/
Arbetsplatsbeskrivning
Din arbetsplats är geografiskt placerad på kontoret i Stockholm. Dina kollegor, som du har ett nära samarbete med, finns både i Stockholm och på IVO:s övriga kontor runt om i landet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen för vård och omsorg
(org.nr 202100-6537), https://www.ivo.se/
Solnavägen 4 (visa karta
)
113 68 STOCKHOLM Arbetsplats
Inspektionen för vård och omsorg IVO Kontakt
Enhetschef
Åsa Wallén asa.wallen@ivo.se +46107885000 Jobbnummer
9990292