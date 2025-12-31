Inspektör Luft (fortsatt luftvärdighet) till Militära Flyginspektionen
Försvarsmakten / Flygteknikerjobb / Stockholm Visa alla flygteknikerjobb i Stockholm
2025-12-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du en samarbetsinriktad person som vill utvecklas i en modern och växande organisation och samtidigt göra samhällsnytta? Militär luftfart är en verksamhet som innehåller ofrånkomliga risker. Genom att utveckla regler och genomföra tillsyn är det vår uppgift att tillse att denna verksamhet görs på ett sätt som inte utsätter liv och egendom för onödiga risker, en uppgift som vi löser på uppdrag av regeringen. Vill du hjälpa oss att lösa vårt viktiga uppdrag? Publiceringsdatum2025-12-31Om företaget
Militära flyginspektionen (FLYGI) är en modern arbetsplats där medarbetarna ges stora möjligheter att, tillsammans med sin chef, lägga upp arbetets genomförande med avseende på såväl tid som plats. Vi arbetar aktivt för att skapa en jämställd och jämlik organisation och eftersträvar bland annat en jämn könsfördelning på alla nivåer.
Just nu är FLYGI inne i en expansiv fas med intressanta arbetsuppgifter som påverkas av exempelvis en ny version av JAS 39 Gripen, nytt skolflygplan, nytt radarspaningsflygplan, obemannade flygsystem och parallellt med detta, vidmakthållande av dagens versioner av Försvarsmaktens luftfartyg. FLYGI deltar i internationella arbetsgrupper som utvecklar ett gemensamt europeiskt regelverk avseende konstruktion, tillverkning och underhåll av luftfartsprodukter.
FLYGI, som organisatoriskt tillhör Försvarsmaktens högkvarter, består idag av 21 medarbetare och har två sektioner. Vårt huvudkontor ligger i anslutning till Gärdet (Tegeluddsvägen 100) i Stockholm. Med syfte att vara nära den verksamhet som FLYGI är ålagd att göra tillsyn på, har vi också kontorsutrymmen på andra platser i landet.
FLYGI utvecklar föreskrifter och bedriver tillsynsverksamhet inom det militära luftfartssystemet. Vi utvecklar föreskrifter för militär luftfart på uppdrag av Överbefälhavaren, men är i vår tillsynsfunktion självständig från Försvarsmakten och rapporterar i detta avseende direkt till Regeringen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
FLYGI behöver nu en inspektör luft inom militär luftfart med fokus på fortsatt luftvärdighet. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:
• Tillsyn av verksamhet som är kopplad till fortsatt luftvärdighet
• Regelutveckling inom SE-EMAR
• Vid behov stödja vid tillsyn av andra områden inom militär luftfart
• Utveckla FLYGI interna rutiner
KRAVKvalifikationer
• Flygtekniker EASA/SE-EMAR lägst nivå B1 eller relevant ingenjörsexamen
• Minst 5 års aktuell erfarenhet av ledning inom någon del av EASA / SE-EMAR continuing airworthiness
• God kunskap om regelverket EASA / SE-EMAR continuing airworthiness,
• God kunskap om kvalitetssystem
• Erfarenhet av revisionsarbete
• God förmåga i användandet av Microsoft Office
• God förmåga att utrycka dig i tal och skrift, såväl på svenska som engelska
• B-körkort Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där förmågorna att kunna samarbeta och bidra till gruppens utveckling, men också att kunna arbeta självständigt, bedöms som viktiga. Du behöver vidare vara initiativrik, strukturerad, ödmjuk och med ett gott omdöme. I rollen som inspektör ställs krav på stor personlig integritet, objektivitet samt god förståelse för mänskligt beteende.
MERITERANDE
• Kännedom om regelverket SE-EMAR
• Kännedom om det militära luftfartssystemet
• Erfarenhet av användande av Försvarsmaktens stödsystem såsom VIDAR, PRIO
• Tidigare arbete med regelutveckling
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
• Placeringsort Stockholm.
• Arbetsorten går att diskutera och placering är eventuellt möjlig vid orter där Försvarsmakten har förbandsverksamhet, främst garnisonsorter.
• Resor, såväl inrikes som utrikes, är vanligt förekommande i tjänsten.
• Tillsvidareanställning, heltid. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
• Civil befattning.
• Tillträde snarast eller efter överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Ludvig Karlberg, Stabschef FLYGI, telefon 08-788 75 00, besvarar gärna Dina frågor om befattningen. För frågor om rekryteringsprocessen, HR-specialist Paulina Unger, telefon 08-788 75 00. Längre svarstider under julledigheten förekommer.
Fackliga företrädare:
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Lise-Lotte Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Ovanstående nås på telefon 08-788 75 00 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-01-28. Din ansökan ska innehålla CV, ansökningsbrev och svar på angivna urvalsfrågor där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• ----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9666615