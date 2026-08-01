Inspektör inom MTO - samspelet människa, teknik och organisation i fokus
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2026-08-01
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Vill du bidra till att stärka säkerheten i en samhällsviktig verksamhet? Vi söker dig som vill arbeta med kvalificerad tillsyn i komplexa miljöer, där samspelet mellan människa, teknik och organisation är avgörande. Är du dessutom kommunikativ och är bra på att samarbeta? Då kan du vara vår blivande kollega!
Samhällsviktiga arbetsuppgifter
I den här rollen blir du en del av ett team på Enheten tillsynssamordning och MTO, med inspektörer och utredare med bred kompetens. Du leder eller medverkar vid inspektioner, samt genomför kvalificerade granskningar inom enhetens olika sakområden, i syfte att säkerställa att tillståndshavare tar sitt ansvar för strålsäkerheten och uppfyller gällande lagkrav. I rollen kan det även ingå att granska tillståndsärenden.
Uppdraget är varierat och utvecklande, där du i nära samarbete med kollegor bidrar till att samordna tillsynsarbetet inom avdelningen. Tillsynen omfattar bland annat:
organisation, ledning och styrning
säkerhetskultur och säkerhetsledning
kompetens och bemanning
utredning av händelser och riskanalyser
erfarenhetsåterföring
konstruktion anpassad till människans förutsättningar
egenkontroll
beredskap
Enheten samlar myndighetens kompetens inom MTO och utgör stöd i dessa frågor för hela organisationen. I uppdraget ingår även att bidra till utvecklingen av framtida verksamhet, inklusive hantering av eventuella ansökningar om ny kärnkraft.
Avdelningen för tillsyn ansvarar för operativ tillsyn, tillsynsvägledning samt uppföljning av verksamheter. I uppdraget ingår även att bereda anmälningsärenden samt att pröva och godkänna utredningar och åtgärder vid identifierade brister. Arbetet bedrivs med ett integrerat perspektiv på människa, teknik och organisation (MTO) och omfattar värdering av säkerhet och strålskydd. Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Vi söker dig som har
Universitets- eller högskoleexamen inom beteendevetenskap, kognitionsvetenskap eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
Kunskap om samspelet MTO samt hur ett systemperspektiv tillämpas i analys- och utredningsarbete
Aktuell erfarenhet av systematiskt MTO-arbete i praktiken
Kunskap inom något eller flera av följande områden: kognitiv psykologi, organisationspsykologi, arbetspsykologi
Körkort B
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av kvalificerat analys- och utredningsarbete där MTO-perspektivet varit centralt
Erfarenhet av tillsyn, granskning eller liknande kontrollverksamhet
Erfarenhet av arbete inom myndighet
Erfarenhet från kärnteknisk verksamhet eller annan tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning
Erfarenhet av arbete med beredskapsfrågorDina personliga egenskaper
För att lyckas och trivas i rollen är du analytisk och har förmåga att strukturera och dra välgrundade slutsatser i komplexa frågor. Du kan arbeta självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt med noggrannhet och hög kvalitet. Du är även samarbetsorienterad och bidrar till ett konstruktivt samarbete med kollegor och andra aktörer, samtidigt som du har gott omdöme, agerar med integritet och gör väl avvägda bedömningar även i situationer som ställer höga krav på professionalitet.
Vi förutsätter att du har en hög säkerhetsmedvetenhet och att du kan arbeta enligt, såväl https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/om-myndigheten/sa-arbetar-vi/var-vardegrund/
som den https://www.statskontoret.se/kunskapsstod-och-regler/god-forvaltningskultur/
Vi erbjuder dig
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten har du ett viktigt samhällsuppdrag! Tillsammans arbetar vi för ett strålsäkert samhälle. Här kan du läsa om vad vi erbjuder: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/om-myndigheten/jobba-hos-oss/formaner-och-villkor-for-dig-som-anstalld/
Anställningsvillkor
Anställningen är tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning i sex månader.
Vissa av våra arbetsuppgifter är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs även svenskt medborgarskap. Du kan komma att ingå i myndighetens krisorganisation och kan även komma att krigsplaceras vid myndigheten. Tjänstbarhetsintyg för arbete med joniserande strålning krävs för tjänsten. Hänsyn kommer att tas till eventuella jävsregler och karenstider.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen? kontakta enhetschef Anne Edland, 08-799 43 91.
Vill du prata med en facklig företrädare? kontakta Johan Persson, Saco-S, 08-799 44 85, Michael Wallin, ST, 08-799 42 87, eller SEKO, 077-045 79 00.
Vi undanber oss erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.
Placeringsort: Du som söker tjänsten kan välja mellan att vara placerad i Solna eller Göteborg. Resor i tjänsten förekommer. Du uppger önskad placeringsort i samband med din ansökan.
Ansökan sker genom att du bifogar CV och svarar på urvalsfrågor. För att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande ber vi dig därför att svara på urvalsfrågorna. Du behöver inte bifoga personligt brev. Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten.
Arbetsprov kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan via vår hemsida senast den 31 augusti 2026
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Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Våra cirka 400 medarbetare har djupa och breda kunskaper inom strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten har kontor i Solna, Katrineholm och Göteborg.
Läs mer om vår verksamhet här https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strålsäkerhetsmyndigheten
(org.nr 202100-5737), https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
171 54 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM Jobbnummer
10017699