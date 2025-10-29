Insitepart söker personal till AD Sveriges centrallager på Norra Stigamo
Insitepart AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2025-10-29
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Insitepart AB i Jönköping
, Vaggeryd
, Nässjö
, Haninge
, Värnamo
eller i hela Sverige
Dina Arbetsuppgifter och profil
På Norra Stigamovägen 8 söder om Jönköping ligger AD Sveriges centrallager varifrån dom förser sina butiker och verkstäder i landet med bil- och reservdelar. Din uppgift är att hjälpa till med in-samt utleveransen av varor på lagret. Det innebär bla plock och pack med truck. Vi söker dig som trivs med att arbeta på lager i ett bra tempo. Du tycker om att ta ansvar och det är viktigt för dig att göra ett gott arbete med en god kvalitet på ditt resultat. Som person är du hjälpsam och serviceorienterad med kunden i fokus.
Dina arbetsuppgifter kommer att kunna innefatta orderplock utav bildelar samt lossning och lastning.
Vi erbjuder digDu som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt.
Villkor Truckkort
Vi söker dig som talar god svenska
Körkort är meriterande
Tidigare erfarenhet från lagerarbete är meriterande
Du har fyllt 18 år
Arbetstiderna är 10.00-19.00 eller 11,00-20,00
Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person. Som en del av processen så tillämpar vi bakgrundskontroller på kandidaterna som är aktuella för rollen.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Insitepart AB
(org.nr 559024-5048), https://insitepart.se/ Arbetsplats
Insitepart Jobbnummer
9579318