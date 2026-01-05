Insitepart söker engagerade lagerarbetare på heltid till Staffanstorp
2026-01-05
Dina Arbetsuppgifter och profil
Nu söker vi lagerarbetare till ett av våra kunder i Staffanstorp på heltid. Här söker vi efter duktiga medarbetare som vill vara en del av verksamheten. Du som söker ska gilla att arbeta aktivt, i högt tempo och kunna hjälpa till där det behövs. Vi ser det som starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av truckkörning.
Vi ser att du som person är flexibel och har hög arbetsmoral. Oavsett vart vi har plats för dig så tror vi att du är målinriktad gillar att arbeta självständigt, men även i team. Du kan arbeta mot uppsatta mål och är hungrig på att utveckla dig.
Vi erbjuder dig
Du som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt. Publiceringsdatum2026-01-05Anställningsvillkor
Du ska vara minst 18 år gammal
Tillgänglig med start i omgående
Kunna jobba måndag till fredag - 06:00-15:00 (skift kan förekomma)
Gärna lagererfarenhet sedan tidigare
Den här tjänsten innebär att du blir anställd som konsult hos Insitepart och kommer att arbeta ute hos vår kund i Staffanstorp med omnejd.
Insitepart tillämpar utdrag ur brottsregistret hos de kandidater som blir aktuella för anställning.
Truckkort och tidigare truckerfarenhet är inget krav, men ses som meriterande.
Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in dina ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Insitepart AB
