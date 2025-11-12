Insights-ansvarig till Balder - skapa insikter som driver handling
På Balder står vi mitt i en spännande digitaliseringsresa där data och insikter blir allt viktigare för hur vi utvecklar och förvaltar våra fastigheter. Vi söker nu en Insights-ansvarig som vill vara navet i detta arbete - någon som brinner för att omsätta data till konkreta insikter som leder till handling.
OM TJÄNSTEN
Balder är ett av Nordens ledande fastighetsbolag. Vi utvecklar, äger och förvaltar fastigheter med ett långsiktigt perspektiv - och med människor i fokus. Hos oss kombineras entreprenörsanda och ansvarstagande med stabilitet och tillväxt.
Vi har under de senaste åren gjort en tydlig satsning på att bli en datadriven och insiktsstyrd organisation, där vi använder data för att förstå våra kunder, vår verksamhet och våra fastigheter på djupet. Nu tar vi nästa steg - att omsätta dessa insikter till ännu mer konkreta handlingar och affärsvärde genom att stärka vår proaktiva analys- och insiktsförmåga.
Nu söker vi en Insights-ansvarig där du leder arbetet för hur vi arbetar med analys - från förmågor och verktyg till leverans och tillämpning. Rollen är avgörande för att säkerställa mer proaktiva beslut och för att vi i framtiden kan realisera datans fulla potential inom bolaget. Du kombinerar analysförmåga, affärsförståelse och nyfikenhet för att hitta mönster och möjligheter - och omsätter dem till rekommendationer som gör skillnad i vardagen. Ditt arbete kommer ge snabbare väg till insikt och handling, samt bygga upp vår framtida analyskapacitet, inte bara i teknik utan också i arbetssätt.
Varför Balder? Hos oss får du:
• Jobba nära både affären och datateamet i en miljö med korta beslutsvägar.
• Stort eget ansvar och frihet att påverka hur analys och insikter används.
• En roll där din nyfikenhet och din förmåga att skapa värde med data gör skillnad på riktigt.
Dina arbetsuppgifter
• Äga utvecklingen av analysförmågan i organisationen - inklusive val av verktyg, metoder, strukturer och samarbeten.
• Självständigt genomföra analyser som leder till insikt och handling, både på eget initiativ och på uppdrag av verksamheten.
• Agera datadriven rådgivare till olika delar av verksamheten - utifrån frågeställningar men också genom att själv identifiera mönster och samband i datan.
• Vara med och forma hur vi arbetar med proaktiv och preskriptiv analys, där du visar vad vi bör göra.
• Fungera som kravställare mot dataplattformsteamet, säkerställa att rätt data finns tillgängligt, är relevant, strukturerat och användbart för analys.
• Utforska och introducera nya arbetssätt, metoder och tekniker för mer prediktiv och preskriptiv analys - exempelvis i samspel med AI.
VI SÖKER DIG SOM
Har en stark analytisk förmåga och ett genuint intresse för att förstå affären bakom siffrorna. Du trivs i gränslandet mellan data och verksamhet - där dina analyser får påverkan. För att kvalificera dig för tjänsten har du även:
• Erfarenhet av att självständigt genomföra analyser som leder till affärsvärde.
• Förmåga att kommunicera insikter på ett tydligt och engagerande sätt - visuellt, muntligt och skriftligt.
• Erfarenhet av att arbeta med data- och analysverktyg samt att kravställa dataförsörjning.
• God förståelse för hur AI och moderna analysmetoder kan bidra till bättre beslut.
• Erfarenhet av att arbeta nära verksamheten - gärna inom fastighet, energi, ekonomi och/eller kunddata.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper
• Utforskande och nyfiken - du ser samband där andra ser fragment.
• Handlingskraftig och självgående - du tar initiativ och släpper inte taget förrän frågan är besvarad.
• Kommunikativ och pedagogisk - du kan anpassa din kommunikation till mottagarens behov.
• Analytisk och strukturerad - du förädlar datamängder till insikter som går att agera på.
• Strategisk i tanke, operativ i genomförande - du trivs med att både leda och göra.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår Balders önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
OBS! Som slutkandidat kommer du behöva genomgå en bakgrundskontroll med godkänt resultat innan anställning träder i kraft.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Balder erbjuder såväl bostäder och kommersiella fastigheter som nyproduktion i huvudstäder och andra större städer. Vi har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien där vi sammanlagt äger fler än 1 900 fastigheter till ett fastighetsvärde om 215,3 miljarder kronor. Sedan starten 2005 har Balder vuxit till en koncern med cirka 1 100 kollegor. Med fler än 125 olika yrkesroller är vi operativa i hela värdekedjan, från markförvärv till förvaltning och stadsutveckling. På plats i våra områden finns medarbetare som ansvarar för förvaltning, uthyrning och drift. Den lokala närvaron ger oss snabba beslutsvägar, närhet till kunden samt god kännedom om områdena och fastigheterna. Ersättning
