Inredningssnickare till uppdrag i Stockholm!
Vi på Helpman söker dig som vill bli vår nya medarbetare! Som anställd hos oss jobbar du som konsult ute hos våra kunder. Jobbet kan vara varierande och därför är det bra om du har bred erfarenhet inom yrket. Tjänsten kan innehålla:
Du som söker tjänsten skall ha erfarenhet utav:
• Fönstermontage
• Gipsning
• Isolering
• Undertak/akustiktak
• Montering av dörrar & lister
Goda kunskaper i ritningsläsning är starkt meriterade.Det är viktigt att du pratar svenska, och körkort är meriterande.
Om oss Helpman är idag ett av Sveriges första och ledande bemanningsföretag inom byggindustrin. Vi är medlemmar i Byggföretagen och har kollektivavtal med Byggnads vilket säkrar korrekta avtal, löner, samt trygga villkor. Som konsult hos oss kan du vara säker på att du får arbeta på säkra och trygga arbetsplatser!
Ansök direkt! Registrera dig på www.helpman.se
och ladda upp ditt CV(gärna i PDF). Det måste tydligt anges i ditt CV vilken erfarenhet du har av denna typ av arbete, dina tidigare anställningar samt referenser. Annonsen gäller kommande tjänster, tillsättning sker inom 1-3 månader.Om du tycker att detta låter intressant och känner att du uppfyller kriterierna, ser vi fram emot att få höra från dig.
