Inredningssnickare med CNC-kompetens till Escowa
Bravura Sverige AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Laholm Visa alla maskinoperatörsjobb (trävaru) i Laholm
2025-12-29
Är du noggrann, händig och vill arbeta med hantverk? Har du erfarenhet av snickeri och CNC-maskiner, och söker en roll där du får skapa kundanpassade lösningar från start till mål? Nu har du chansen att bli en del av Escowa - Nordens ledande producent av kundanpassade dricksvattenlösningar! Vi söker dig som är tillgänglig omgående och redo att ta nästa steg i din karriär. Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att Escowa har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och Escowa en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.Om företaget
Escowa AB är en ledande producent och leverantör av kundanpassade dricksvattenlösningar för arbetsplatser, offentliga miljöer och kommersiella fastigheter. Företaget erbjuder helhetslösningar - från produktutveckling och tillverkning till försäljning, installation och service. Sortimentet inkluderar allt från vattenautomater och tapptorn till skräddarsydda underskåp och möbellösningar via företagets eget snickeri i Laholm. Escowas kunder återfinns inom både privat och offentlig sektor.
Escowa AB har sitt huvudkontor i Vallentuna och verkar över hela Norden. Med över 35 års erfarenhet i branschen är Escowa en pålitlig partner för företag som vill erbjuda rent, kylt och kolsyrat vatten direkt från kranen.Dina arbetsuppgifter
Som inredningssnickare hos Escowa blir du en del av ett sammansvetsat team där kvalitet, hantverk och gemenskap står i centrum. Här får du chansen att arbeta med specialanpassad möbeltillverkning, från råmaterial till färdig produkt - allt från kapning och fräsning till montering och finish. Escowa arbetar med kundanpassade lösningar och skräddarsydda möbler vilket innebär att varje projekt är unikt. Det är ett arbete som ställer höga krav på noggrannhet, känsla för detaljer och en stark vilja att leverera produkter som håller högsta standard. Du blir en del av ett team som värdesätter yrkesskicklighet, samarbete och stolthet över det färdiga resultatet. Arbetet innebär bland annat:
Hantering av träskivor: kapa, fräsa, borra och montera
Montering av möbler och specialbeställda detaljer
Kantlistning och finisharbete
Stötta upp i lagerhantering vid behov
Säkerställa ordning och kvalitet i produktionen
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av snickeri eller praktiskt arbete med trä och maskiner
Erfarenhet av möbeltillverkning
Erfarenhet av CNC-maskiner
Kunskap om maskiner som formatsågar och fräsbord
Truckkort (A1-A4, B1-B3)
Grundläggande datorvana
Svenska och engelska i tal och skrift
Vi söker dig som är noggrann och har ett starkt kvalitetstänk. Du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter, samtidigt som du trivs i ett arbetsflöde med högt tempo. Du är handlingskraftig och flexibel, med förmåga att anpassa dig till olika arbetsmoment och situationer. Du har lätt för att samarbeta och bidrar till en positiv stämning i gruppen. Rollen kräver att du är stresstålig och lösningsorienterad, och att du tycker om att arbeta i ett team där alla hjälps åt.
Övrig information
Start: OmgåendePlats: LaholmLön: Enligt GFL
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
