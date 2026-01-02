Inredningskonsult med öga för detaljer sökes - Bli en del av vårt team!
Cucina Di Design AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
Säljare med passion för design och kundrelationer sökes!
Cucina Di Design AB (mer känd som stenskivor.se) är Nordens ledande leverantör av måttbeställda bänkskivor i natursten och komposit.Nu söker vi nya stjärnor till vårt team!
Om rollen
Älskar du försäljning och brinner för att skapa starka kundrelationer? Motiveras du av att guida kunder genom hela köpresan och hjälpa dem att hitta den perfekta lösningen för deras hem? Då är det här jobbet för dig!
Som säljare hos oss får du en självständig och utvecklande roll där du:
Hanterar inkommande offertförfrågningar och analyserar kundens behov
Föreslår skräddarsydda produktlösningar
Kommunicerar med kunder via telefon, e-post och chatt
Bygger förtroende och guidar kunder från första kontakt till färdigmonterad sten
Arbetar flexibelt - både hemifrån och i vårt showroom i Malmö
Du får stöd av ett kunnigt team, tillgång till moderna system och direktkontakt med våra leverantörer.
Vem är du?
Vi söker dig som är driven, målinriktad och engagerad. Du är en naturlig kommunikatör, trivs i högt tempo och älskar att göra affärer!
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av försäljning, exempelvis som fältsäljare, telefonförsäljare eller medlemsvärvare
Är flytande i svenska, både i tal och skrift
Har en positiv attityd, tar initiativ och trivs med att arbeta självständigt
Vi erbjuder
Fast lön + bonus
Interna produktutbildningar
Möjlighet att arbeta delvis på distans
Frihet under ansvar
Trevliga och stöttande kollegor
Är du redo att ta nästa steg? Ansök redan idag! Vi rekryterar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: tess@stenskivor.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "sälj26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cucina Di Design AB
(org.nr 556652-2297)
djäknegatan 31 (visa karta
)
211 35 MALMÖ Jobbnummer
9668051