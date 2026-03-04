Inredningsarkitekt till offentlig sektor Stockholm!
Sway Sourcing Sweden AB / Arkitektjobb / Stockholm Visa alla arkitektjobb i Stockholm
2026-03-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens arbetsmiljö i en samhällsviktig verksamhet? Nu söker vi en auktoriserad inredningsarkitekt till ett omfattande lokalprojekt där funktion, hållbarhet och identitet står i centrum.
Om uppdraget
I detta uppdrag får du en nyckelroll i att skapa en funktionell, välkomnande och hållbar arbetsmiljö för både medarbetare och besökare. Inredningen ska spegla verksamhetens uppdrag, värderingar och grafiska profil - och samtidigt möta höga krav på kvalitet, återbruk och långsiktig hållbarhet.
Du kommer bland annat att:
Ta fram kravspecifikation inför upphandling av inredning Inventera befintliga möbler och bedöma återbruk samt kompletteringsbehov Föreslå hållbara inredningslösningar i linje med grafisk profil Ta fram möbleringsförslag samt vid behov 2D/3D-ritningar Utarbeta beslutsunderlag till styrgrupp Optimera akustik, ljus och ergonomi Samarbeta nära projektledning och övriga funktioner
Arbetet inleds med att definiera behov, omfattning samt ramar för tid och budget - du är med från start och bidrar strategiskt genom hela processen.
Vi söker dig som:
Är auktoriserad inredningsarkitekt med relevant akademisk utbildning och/eller dokumenterad erfarenhet av liknande uppdrag Har erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet Är van att arbeta utifrån statliga ramavtal, exempelvis via avropa.se Har mycket god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och trygg i att presentera dina idéer för beslutsfattare. Du kombinerar kreativ höjd med affärsmässig förståelse och hållbarhetstänk.
Praktisk information
Plats: Stockholm Omfattning: 1000 timmar vilket motsvarar en deltidtjänst (40-50%) Start: Omgående Slutdatum: 2027-06-30 Ansök senast: 2026-03-06
Vill du bidra till en genomtänkt och hållbar miljö där design gör verklig skillnad? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7303981-1873676". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9776904