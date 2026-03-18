Innovationsstrateg med inriktning på samverkan med företag
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Vill du bidra till att offentlig sektor och företag tillsammans omsätter ny teknik till stärkt försvarsförmåga? Vill du arbeta strategiskt i gränssnittet mellan innovation, teknik och samverkan? Då kan denna roll vara något för dig. FOI erbjuder en utvecklande och kunskapsintensiv arbetsmiljö och ett samhällsviktigt uppdrag!

Om tjänsten
För att stärka vår förmåga att identifiera och omsätta nya möjligheter i praktiken söker vi en innovationsstrateg med särskilt fokus på samverkan med företag. Rollen innebär att bidra till att utveckla och driva myndighetens innovationsarbete framåt inriktat främst på små och medelstora företag. I rollen behöver du kunna förstå både myndighetens behov och förutsättningar samt företagens perspektiv. Du förväntas röra dig mellan innovation, teknik, juridik och verksamhetsutveckling, och parallellt bidra till att utveckla våra interna arbetssätt och strukturer för samverkan.
En viktig del av uppdraget är att tydliggöra och stärka myndighetens gränssnitt mot företag samt att följa och analysera den externa utvecklingen inom teknik och innovation.
I uppdraget ingår att
utveckla förutsättningar för innovation i samverkan mellan myndigheter och företag, såväl strukturellt som operativt och juridiskt
utveckla FOI:s gränssnitt, arbetssätt och processer i förhållande till företag
identifiera och analysera best practices, nationellt och internationellt, för samverkan mellan myndigheter, företag och andra relevanta aktörer
bidra till att utveckla arbetssätt för hur behov identifieras, nya lösningar testas och implementeras i verksamheten
delta i externa forum, nätverk och demonstrationsarenor för att utveckla FOI:s kontakter och fånga upp idéer och möjligheter för stärkt försvarsinnovation.
Om enheten
Du kommer att ingå i Kansliet för innovationssamordning som ingår i Generaldirektörens ledningsstöd .
Har du den kompetensprofil vi behöver ? Kvalifikationer
Akademisk utbildning, som civilingenjör, inom samhällsvetenskap, ekonomi eller annat område som arbetsgivaren bedömer relevant
Erfarenhet av att leda eller utveckla innovationsarbete, teknikdriven utveckling eller motsvarande förändringsarbete
God förståelse för samspelet mellan teknik-, affärs- och organisationsutveckling
Erfarenhet av att arbeta i gränssnitt mellan olika kompetensområden och organisationer
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Vi söker dig som är analytisk och strukturerad med förmåga att sätta dig in i komplexa frågor och omsätta analyser till tydliga vägval och arbetssätt. Du är nyfiken och omvärldsorienterad och håller dig uppdaterad om utvecklingen inom teknikutveckling och innovation, både nationellt och internationellt. Samtidigt är du initiativtagande och drivande, van att leda utvecklingsfrågor och trivs med att ta ansvar för arbete framåt från idé till genomförande. Rollen kräver också en god samarbetsförmåga och förmåga att skapa förtroendefulla relationer, då arbetet sker i nära dialog med både interna och externa aktörer. Du kan omsätta idéer till konkreta resultat och bidrar till att utveckla arbetssätt som skapar verklig nytta och förnyelse.
Meriterande
erfarenhet av samverkan mellan offentlig sektor och företag
kunskap om innovationssystem, start-ups eller teknikintensiva företag
erfarenhet av arbete inom försvars-, säkerhets- eller offentlig sektor
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev, på svenska, via ansökningsknappen senast den 9:e april!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Innovationsdirektör Karin Nygren. Fackliga företrädare är David Sundell (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
