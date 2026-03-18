Innovationsstrateg med inriktning på ledning och metodik
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Hur möjliggör vi innovation som verkligen gör skillnad i en komplex myndighetsmiljö? Vill du arbeta i skärningspunkten mellan teknik, verksamhetsutveckling och ledning? Vill du bidra till att stärka och utveckla FOI:s interna innovationsarbete? Då kan denna roll vara något för dig. Vi erbjuder ett en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt uppdrag!
Vi söker en innovationsstrateg med fokus på att utveckla och stärka FOI:s arbete med innovation. Rollen innebär att tydliggöra, utveckla och implementera arbetssätt, metoder och processer som stödjer innovation i organisationen. Du kommer att fungera som ett strategiskt och operativt stöd till chefer och medarbetare i innovationsfrågor samt bidra till att skapa goda förutsättningar för att nya idéer kan utvecklas och omsättas i praktiken. Arbetet sker i nära samverkan med andra aktörer inom försvarsområdet, inte minst Försvarsmakten och FMV, där samarbete är centralt för att realisera förnyelse och tillämpningar som möter behov både närtid och på längre sikt.
I uppdraget ingår att:
utveckla och stärka FOI:s arbetssätt och processer för försvarsinnovation
bidra till stärkta förutsättningar för innovation i samverkan med andra försvarsmyndigheter, bland annat genom fokus på behovsdriven utveckling och ett effektivt helhetsgrepp från uppstart till realisering
utgöra ett proaktivt och coachande stöd till FOI:s chefer och medarbetare i innovationsfrågor och metodik
identifiera och analysera best practices, nationellt och internationellt, för att främja innovation och förnyelse
arbeta i gränssnittet mellan teknik, verksamhet och ledning
delta i externa forum och nätverk för att utveckla FOI:s kontakter och fånga upp idéer och möjligheter för stärkt försvarsinnovation.
Om enheten
Du kommer att ingå i Kansliet för innovationssamordning som ingår i Generaldirektörens ledningsstöd .
Har du den kompetensprofil vi behöver ? Kvalifikationer
Akademisk utbildning, som civilingenjör, inom samhällsvetenskap, ekonomi eller annat område som arbetsgivaren bedömer relevant
Gedigen erfarenhet av att leda strategisk utveckling, förändringsarbete eller verksamhetsutveckling
God förståelse för samspelet mellan teknikutveckling, innovation och styrning
Erfarenhet av att arbeta i gränssnitt mellan olika kompetenser och verksamhetsområden
Mycket god förmåga i svenska och engelska i tal och skrift
Vi söker dig som är nyfiken och utvecklingsorienterad, som drivs av att bidra till förnyelse och lärande i organisationen. I din roll arbetar du både analytiskt och coachande i mötet med kollegor, där du strukturerar och vägleder i innovationsnära frågor och processer, anpassat till lokala behov. Du är initiativtagande och van att röra dig mellan olika tidsperspektiv. Med god samarbetsförmåga bygger du förtroendefulla relationer och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor eller myndighet
Erfarenhet av metodutveckling inom innovation eller verksamhetsutveckling
Erfarenhet av samverkan inom försvars- eller säkerhetsområdet
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 9:e april!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Innovationsdirektör Karin Nygren . Fackliga företrädare är David Sundell (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
