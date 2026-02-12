Innovationsrådgivare (verifiering av kunskapsintensiva idéer och deeptech)
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Om Forsknings- och innovationskontoret
Forsknings- och innovationskontoret är en enhet inom Gemensamma förvaltningen på Göteborgs universitet. Vi är ett 30-tal medarbetare organiserade i fyra övergripande ansvarsområden -forskningsstöd, affärsjuridik, ledningsstöd samt innovation & nyttiggörande.
Vi utgör en stimulerande, välinformerad och utvecklingsfokuserad arbetsplats som samarbetar nära med både universitetsledningen, fakulteterna och resten av verksamhetsstödet. Vi har många omvärldskontakter, vi arbetar ofta i en internationell kontext, och tillsammans med liknande funktioner på andra lärosäten håller vi oss uppdaterade och utvecklar vårt stöd och våra kompetenser.
Vi ger såväl operativt som strategiskt stöd till främst forskare och ledningsfunktioner i frågor relaterade till forskning och nyttiggörande. Vi arbetar med konceptet kompletta akademiska miljöer, där samverkan och synergier mellan forskning, utbildning, innovation och samhälle ger mervärden åt och stärker både respektive område och akademin som sådan.Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Du kommer ingå i den grupp av innovationsrådgivare som utgör Göteborgs universitets innovationskontor, vars uppdrag är att förbättra förutsättningarna för att universitetets forskning och kunskap nyttiggörs på ett för samhället relevant och hållbart sätt.
Innovationsrådgivarnas primära funktion är att ge direkt stöd till främst universitetets forskare, men även studenter, lärare och andra anställda, för att i tidig fas verifiera, testa och utveckla deras forskningsbaserade idéer och koncept.
