Innesäljchef- Bygg framtidens innesäljorganisation tillsammans med oss
2026-02-13
Vill du leda ett nationellt innesäljteam och driva försäljningen framåt i ett växande företag? Vi söker nu en Innesäljchef
för ett vikariat på 15 månader, med goda möjligheter att därefter övergå i en likvärdig roll inom bolaget.
Om rollen
Som Innesäljchef får du ett övergripande ansvar för vårt team med 17 innesäljare placerade runt om i Sverige. Du coachar, leder och följer upp teamets prestationer och säkerställer att både individ- och team mål uppnås. Du arbetar nära affärsområdeschef och andra säljfunktioner i organisationen för att skapa tydlighet, struktur och goda förutsättningar för försäljningen.
Rollen kan utgå från Malmö eller Stockholm, med regelbundna resor till våra kontor och medarbetare i landet.
Dina ansvarsområden:
- Leda, utveckla och motivera ett nationellt team av innesäljare
- Säkerställa att försäljningsmål, KPI:er och kvalitetsmål uppnås
- Ansvara för operativ planering, uppföljning och resultatanalys
- Coacha i kunddialog, affärsmannaskap och arbetsmetodik
- Arbeta nära Distriktsälj, Proffsbutik och övriga säljfunktioner
- Bidra till att utveckla arbetssätt, rutiner och processer
- Rekrytering och onboarding av nya medarbetare vid behov
Vem är du?
För att trivas i rollen är du en trygg ledare som får energi av att utveckla andra. Du har erfarenhet av säljledning, gärna inom innesälj eller kundnära verksamhet, och är van att arbeta mot tydliga mål. Du är analytisk, kommunikativ och trivs med att driva förändring.
Vi ser att du har:
- Erfarenhet av ledarskap inom försäljning
- Dokumenterat goda resultat inom försäljning och teamutveckling
- God kommunikativ förmåga och trygghet i coachande ledarskap
- Vana av att arbeta med försäljningsuppföljning och KPI:er
- Strukturerat arbetssätt och förmåga att prioritera
Vi erbjuder
- Ett utvecklande och meningsfullt ledaruppdrag
- Ett vikariat på 15 månader med mycket god möjlighet till fortsatt anställning i likvärdig roll
- Flexibel placeringsort: Malmö eller Stockholm
- Möjlighet att sätta din prägel på ett nationellt innesäljteam
En varm och professionell arbetsmiljö med engagerade kollegor
Låter detta som nästa steg i din karriär? Välkommen med din ansökan!
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Magnus Jacobsson, Affärsområdeschef Ventilation, på telefon 070-868 66 41.Lindab Sverige ABLindab Sverige AB är det svenska försäljningsbolaget inom den internationella Lindab Koncernen. Vi är ca 230 anställda fördelade över våra 31 olika siter i Sverige från Malmö i söder till Luleå i norr. Vi värdesätter en trygg och säker arbetsmiljö och är måna om att du ska kunna fortsätta vidarutvecklas och hitta din nästa utmaning inom bolaget eller koncernen. Vi tror på ett gediget kundmöte och att vår expertis bidrar till ett bättre klimat. På Lindab Sverige kan vi även stolt säga att vi är certifierad enligt Great place to Work.
Lindab Group är en ledande europeisk ventilationskoncern som består av företag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar högkvalitativa produkter och system för energieffektiv ventilation, hälsosam inomhusluft och hållbara byggnader. Vi strävar efter att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen med ansvarsfulla värderingar vad gäller klimat, innovation och mångfald.
Som anställd kommer du att möta ett utvecklingsfokuserat företag med en tydlig vision men också en lång historia och en stark grund som bygger på våra tre kärnvärden; kundframgång, ordning och reda samt jordnära. Detta gör Lindab Group till en arbetsplats där medarbetarna är stolta över sitt arbete och har en fin kollegial gemenskap som kännetecknas av tillit och respekt.
