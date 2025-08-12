Innesäljchef till Johan i Hallen & Bergfalk, Göteborg
Jerrie AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-08-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jerrie AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Öckerö
eller i hela Sverige
Johan i Hallen & Bergfalk är specialisten som erbjuder ett omsorgsfullt urval av kött, fisk och skaldjur till restauranger och butiker. Vi har vår egen produktion där vi med hantverk och tradition tillverkat korvar och charkuterier sedan 1916! Varje dag skär vi fisk och detalj styckar och förädlar kött efter våra kunders behov. Vi har produktion, lager och kontor i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. I Göteborg finns vi både nere i Fiskhamnen och i Partille där vårt huvudkontor och största lager ligger. Från våra lokala kontor levererar vi dagligen färskvaror till hela landet.
Johan i Hallen & Bergfalk är specialisten som erbjuder ett omsorgsfullt urval av kött, fisk och skaldjur till restauranger och butiker. Med egna anläggningar i Stockholm, Göteborg och Helsingborg - där vi producerar, styckar och förädlar färskvaror varje dag - levererar vi med stolthet till hela landet. I Göteborg finns vi både i Fiskhamnen och i Partille, där vårt huvudkontor och största lager ligger. Vi söker nu en engagerad, coachande och affärsdriven Innesäljchef till Partille - en nyckelperson som med energi och struktur vill leda ett erfaret team till nästa nivå.
Om rollen
Som Innesäljchef får du det övergripande ansvaret för att leda, coacha och utveckla ett inne-säljteam om cirka 15 personer i Partille. Teamet ansvarar för försäljning till befintliga kunder - främst restauranger och butik - och utgör motorn i vår affär. Du har fullt personalansvar och rapporterar till Försäljningschefen. Rollen innebär ett tydligt ansvar för försäljningsresultat, KPI-uppföljning, samt individ- och teamutveckling. Du leder teamet genom daglig medlyssning, säljutbildning, medarbetarsamtal och regelbundna uppföljningsmöten. Fokus ligger på att skapa affärsnytta i varje kundkontakt - från grundförsäljning till merförsäljning och proaktiv bearbetning. Du arbetar nära våra KAM:ar, utesäljare och logistik för att säkerställa en smidig kundresa och bidra till ökad lönsamhet. Du är en del av säljledningsgruppen och förväntas också bidra till utvecklingen av våra säljprocesser, metoder och systemstöd. I rollen ingår rekrytering och onboarding av nya medarbetare, planering och schemaläggning samt förbättringsarbete i vardagen.
Om dig
Du har flerårig erfarenhet av att leda säljteam, gärna inom färskvaror eller andra snabbrörliga varor. Du har dokumenterat goda resultat från försäljning, är van att jobba i telefonbaserad försäljning och har förmågan att inspirera, sätta tydliga krav och få teamet att prestera på hög nivå. Du är en trygg ledare som skapar engagemang, energi och arbetsglädje. Med god struktur, prestigelöshet och analytisk förmåga bidrar du till en kultur där det är högt i tak, tydligt ledarskap och fokus på både människor och resultat.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av säljledning, gärna inom färskvaror eller annan snabbrörlig miljö
Erfarenhet av att arbeta med CRM och telefonförsäljning med fördel i Pyramid och Lime
Förmåga att arbeta datadrivet och coacha mot tydliga mål och KPI:er
Trygghet i att hantera personalfrågor, utvecklingssamtal och arbetsrättsliga situationer
God kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt på svenska
En hög närvaro i vardagen och en coachande ledarstil
Vi erbjuder
Hos oss får du en central roll i ett expansivt företag med stark kultur, högt tempo och korta beslutsvägar. Vi gillar att jobba tillsammans, dela kunskap och utveckla både våra produkter och oss själva. Du får arbeta nära produkten och kunderna, tillsammans med kollegor som brinner för mat och försäljning. Vi 30 dagars semester, 5 ATK-dagar, 5 000 kr i friskvårdsbidrag, personalrabatt på hela vårt sortiment till inköpspris, frukost och smakprovningar samt kollektivavtal.Publiceringsdatum2025-08-12Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med Jerrie. Vid frågor kontakta ansvarig rekryteringskonsult Frida Dire på 0703-00 10 16 eller via mail till frida.dire@jerrie.se
Annonsen kommer att vara öppen tills tjänsten är tillsatt.
Välkommen med din ansökan!
Vi på Jerrie arbetar utefter en rättvis och mänsklig urvalsprocess som är kopplad till en kravprofil. Läs om Jerries rekryteringsprocess här: [https://jerrie.se/rekryteringsprocess]
Observera att vi inte tar emot några ansökningar via mail pga GDPR. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jerrie AB
(org.nr 556881-2571), https://jerrie.se Jobbnummer
9454656