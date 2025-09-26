Innesäljare växande medieföretag - jobba med oss i Lund!
2025-09-26
Vill du utvecklas inom försäljning och samtidigt ha möjlighet till en god inkomst?
Vi söker nu engagerade innesäljare till vårt team i Lund. Oavsett om du har tidigare erfarenhet av försäljning eller är ny inom området, erbjuder vi dig utbildning, stöd och verktyg för att lyckas. Du får dessutom provision från din allra första försäljning.
Om rollen
Som innesäljare hos Pauser Media arbetar du med att kontakta både nya och befintliga kunder inom näringslivet och offentlig sektor, B2B försäljning. Du erbjuder digitala prenumerationer och tidningar på våra nyhetstjänster eller platser till våra populära konferenser - både digitala och fysiska. Vi arrangerar ett stort antal konferenser varje år som samlar hundratals deltagare.
Du kommer att arbeta strukturerat mot tydliga mål tillsammans med ditt team, och vi ger dig det stöd du behöver för att utvecklas i rollen.
Aktivt arbeta med uppsökande försäljning via telefon.
Skapa och vårda kundrelationer.
Representera Pauser Media på ett professionellt sätt.
Arbeta mot gemensamma mål och budget.
Om dig
Vi söker dig som är social, målinriktad och har ett stort driv. Du kan ha erfarenhet från försäljning, butik eller kundservice - eller så är du helt ny men har viljan att lära dig. Det viktigaste är din inställning och motivation.
Vi tror att du:
Har god kommunikativ förmåga.
Är lyhörd och lösningsorienterad.
Trivs med att arbeta mot uppsatta mål.
Vill utvecklas och nå personlig framgång.
Vi erbjuder:
Fast lön enligt kollektivavtal samt provision.
Individuell coaching och utvecklingsmöjligheter.
En trivsam arbetsmiljö med engagerade kollegor.
Centralt beläget kontor i Lund, ett stenkast från centralstationen.
Friskvårdsbidrag och gemensamma aktiviteter som kickoffer och tävlingar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, måndag till fredag, med placering på vårt kontor på Lilla Fiskaregatan 4A i centrala Lund.
Skicka din ansökan med CV till: rekrytering@pausermedia.se
Intervjuer sker löpande.
Om Pauser Media
Pauser Media är ett växande medieföretag som levererar strategisk kunskap till beslutsfattare. Vi ger ut tidningarna Miljö & Utveckling, Techtidningen, Kvalitetsmagasinet, Vd-tidningen, Kvalitetsvård och Hållbart samhällsbyggande. Vi har kontor i Stockholm och Lund och sysselsätter idag ett 40-tal personer.
Har du frågor? Kontakta Gina Wallin, Chef Verksamhetsstöd, på 08-51795517.
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
E-post: rekrytering@pausermedia.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pauser Media AB
(org.nr 556419-7761), https://www.pausermedia.se/om-oss/
222 22 LUND Kontakt
Chef Verksamhetsstöd
Gina Wallin rekrytering@pausermedia.se 08-51795571 Jobbnummer
9528376