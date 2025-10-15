Innesäljare växande medieföretag - jobba med oss i Lund!
Pauser Media AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2025-10-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pauser Media AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Pauser Media i Lund söker nu motiverade innesäljare som vill bli en del av vårt positiva och drivna team. Oavsett om du redan har erfarenhet av försäljning eller är ny i branschen, får du hos oss den utbildning och det stöd som krävs för att lyckas. Du börjar dessutom tjäna provision från din allra första affär.Publiceringsdatum2025-10-15Om tjänsten
Som innesäljare på Pauser Media arbetar du med B2B-försäljning, där du kontaktar både nya och befintliga kunder inom näringsliv och offentlig sektor. Du kommer att sälja digitala prenumerationer på våra nyhetstjänster eller platser till våra populära konferenser - både fysiska och digitala. Vi erbjuder dig verktyg, coachning och en miljö där du kan utvecklas och prestera på topp.Arbetsuppgifter
Proaktiv försäljning via telefon
Bygga upp och vårda kundrelationer
Representera Pauser Media på ett professionellt och engagerat sätt
Arbeta mot gemensamma mål och uppsatta budgetar
Vem vi söker söker
Vi letar efter dig som är social, målinriktad och trivs i en resultatinriktad miljö. Du kan ha tidigare erfarenhet av försäljning, butik eller kundservice - men det är inget krav. Viktigast för oss är att du har rätt inställning, engagemang och vilja att utvecklas.
Vi tror att du:
Har god kommunikativ förmåga
Är lyhörd och lösningsorienterad
Motiveras av att nå och överträffa mål
Vill utvecklas både professionellt och personligt
Vi erbjuder
Fast lön enligt kollektivavtal samt provision från första försäljningen
Kontinuerlig coachning och utvecklingsmöjligheter
En positiv och stöttande arbetsmiljö
Centralt kontor i Lund, nära centralstationen
Friskvårdsbidrag och roliga gemensamma aktiviteter såsom tävlingar och kickoffer
Tjänsten är en heltidsanställning (måndag-fredag) med placering på vårt kontor på Lilla Fiskaregatan 4A i centrala Lund.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag till rekrytering@pausermedia.se
.
Om Pauser Media
Pauser Media är ett växande svenskt medieföretag som levererar kunskap och insikter till beslutsfattare. Vi ger ut bland annat Miljö & Utveckling, Techtidningen, Kvalitetsmagasinet, VD-tidningen, Kvalitetsvård och Hållbart samhällsbyggande.
Företaget har kontor i Stockholm och Lund och sysselsätter cirka 40 medarbetare.
Har du frågor? Kontakta gärna Gina Wallin, Chef Verksamhetsstöd, på 08-517 955 17.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
E-post
E-post: rekrytering@pausermedia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lund". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pauser Media AB
(org.nr 556419-7761), https://www.pausermedia.se/om-oss/ Arbetsplats
Pauser Media Kontakt
Chef Verksamhetsstöd
Gina Wallin rekrytering@pausermedia.se 08-51795571 Jobbnummer
9557086