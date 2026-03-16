Innesäljare till yrkesbutik Sto Scandinavia
Är du en glad, social och serviceinriktad person som tycker om att ha kundkontakt? Nu söker vi en innesäljare till Sto yrkesbutik för att stärka upp befintligt team på StoCenter i Linköping.
Sto Scandinavia utvecklar, producerar och marknadsför produkter och systemlösningar inom fasad, interiör, golv och betong.
Sto är en byggmaterialsleverantör av högvärdiga produkter med ansvar för hela ledet från utveckling och produktion till marknadsföring och försäljning.
Sto Scandinavias nordiska huvudkontor ligger i Linköping.

Om tjänsten
Som innesäljare förväntas du leverera hög service till kunder och i den dagliga kontakten med övrig organisation. Arbetsuppgifterna utförs normalt i ett högt tempo där du, genom självständigt arbete, tar ett stort ansvar för att planera och strukturera prioriterade uppgifter.
Tillsammans med dina kollegor i StoCenter verkar du i en positiv och kreativ arbetsmiljö samtidigt som det finns en hög eftersträvan att nå uppsatta mål.
Tjänsten är ett konsultuppdrag med anställning av Poolia, önskad start är omgående och pågår fram till slutet av augusti.
Arbetstiderna är förlagda måndag - fredag mellan 06:30-16:00 och tjänsten är på 100%
Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning av tjänsten kan ske innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I denna roll kommer du till en början främst ansvara för att plocka fram material och säkerställa att det finns tillgängligt för våra kunder, samtidigt som du bidrar till att upprätthålla en hög nivå av kundservice och intern support genom att stötta och hjälpa till med försäljning och rådgivning till både interna och externa kunder.
Andra förekommande arbetsuppgifter i rollen som du på sikt kommer arbeta med är;
• Orderregistrering i affärssystem, för att säkerställa korrekt leverans och uppföljning.
• Hantering av krediteringar, för att hantera eventuella justeringar och reklamationer.
• Registrering och uppföljning av reklamationer för att säkerställa en hög kundnöjdhet.
• Färgbrytning, leverans och beställning av varor utifrån kundernas specifika behov.
• Stödja regionens säljare genom att vara ett operativt stöd och säkerställa smidiga arbetsflöden.
Vem är du?
Vi ser att du är en ansvarstagande, självgående och social person som är noggrann och strukturerad och har en hög servicekänsla. Har du tidigare erfarenhet av administration, butik eller kundservice är det meriterande.
• Du har god datorvana, arbete i affärssystemet SAP är meriterande.
• Goda kunskaper i engelska och svenska.
• Truckkort A är ett krav.
• Erfarenheter från byggsektorn eller kunskaper om byggprocessen är mycket meriterande.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård.
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5785".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Poolia AB
http://www.poolia.se/
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Madelene Ekström madelene.ekstrom@poolia.se
9800727