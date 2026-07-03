Innesäljare till teknikbolag inom energilösningar
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Innesäljare till teknikbolag inom energilösningar
Vill du arbeta med försäljning i ett innovativt teknikbolag som driver utvecklingen inom hållbara energilösningar? Trivs du i en roll där du bygger relationer, skapar affärer och får möjlighet att utvecklas i takt med ett växande företag? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.
Vi söker nu en affärsdriven och engagerad innesäljare till ett expansivt teknikbolag inom energibranschen. Företaget utvecklar och levererar moderna lösningar som gör det enklare för privatpersoner att ställa om till en mer hållbar vardag. Här blir du en del av en verksamhet med högt tempo, stark framtidstro och en kultur där samarbete, utveckling och resultat står i fokus.
Om rollenSom innesäljare ansvarar du för att hjälpa privatkunder att hitta rätt lösningar inom laddning och smart energianvändning. Genom rådgivande försäljning guidar du kunder genom hela köpprocessen – från behovsanalys och rådgivning till offert, affär och uppföljning.
Du arbetar med både inkommande förfrågningar och aktiv nykundsbearbetning. Rollen innebär många kundkontakter där din förmåga att skapa förtroende och förstå kundens behov blir avgörande för din framgång.
Du blir en viktig del av ett engagerat säljteam där ni tillsammans arbetar mot gemensamma mål samtidigt som du har stora möjligheter att påverka dina egna resultat. Under din första tid får du en gedigen introduktion och kontinuerlig coachning för att snabbt komma in i rollen och utvecklas vidare.
Vi söker dig somHar erfarenhet av B2C-försäljning, innesälj eller kundrådgivning.
Har ett genuint intresse för teknik, energi och hållbara lösningar.
Är kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende hos kunder.
Är målinriktad och motiveras av att arbeta mot uppsatta mål.
Tar eget ansvar, är lösningsorienterad och trivs i en föränderlig miljö.
Talar och skriver svenska obehindrat.
Erfarenhet från energi-, el-, teknik- eller installationsbranschen är meriterande men inget krav.
Företaget erbjuderHos oss får du möjligheten att arbeta i ett framtidsbolag där innovation och hållbarhet går hand i hand. Du blir en del av ett engagerat team där prestation uppmärksammas och där det finns goda möjligheter att utvecklas både inom försäljning och vidare i organisationen.
Du erbjuds bland annat:
Fast grundlön kombinerat med en attraktiv provisionsmodell.
Gedigen introduktion och löpande utbildning.
Kontinuerlig coachning och stöd från erfarna kollegor.
Tydliga utvecklings- och karriärmöjligheter.
Moderna lokaler och en arbetsplats med stark teamkänsla.
Möjlighet att arbeta i en snabbväxande bransch med stor framtidspotential.Publiceringsdatum2026-07-03Om företaget
Företaget är ett växande teknikbolag som utvecklar och levererar innovativa energilösningar för privatmarknaden. Genom att kombinera modern teknik med hög service hjälper de sina kunder att skapa smartare, mer hållbara och kostnadseffektiva energilösningar. Med ett starkt kundfokus och höga ambitioner fortsätter företaget att växa och söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och bidra till nästa fas i bolagets utveckling.
Praktisk information
Placering: Norra Stockholm
Omfattning: Heltid med kontorstider
Start: Enligt överenskommelse eller så snart som möjligtSenast ansökningsdag är 31 juli 2026.
Låter det här som nästa steg i din karriär? Då ser vi fram emot att höra från dig. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Alexander Magnusson på HEEX via alexander.magnusson@heex.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heex AB
(org.nr 559530-1580)
Warfvinges Väg 13 (visa karta
)
112 18 STOCKHOLM Jobbnummer
9992534