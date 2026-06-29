Innesäljare till Sveriges ledande bolag - vi lär dig allt, du tjänar resten
Viasales AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viasales AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb där din insats syns direkt på lönespecen – varje månad? 💰
Välkommen till VIASALES. 👋
Vi representerar några av Sveriges starkaste varumärken inom telekom och söker nu telesäljare som vill jobba i ett tight team, utvecklas snabbt och tjäna bra. Har du erfarenhet? Toppen. Har du inte det? Ingen fara, vi lär dig allt och gör dig till en av de bästa i branschen. 🚀
📞 Så här ser din vardag ut Du kontaktar kunder via telefon och hjälper dem hitta rätt lösning hos några av Sveriges mest välkända telekombolag. Jobbet belönar driv, energi och vilja att vinna och varje avslut märks direkt i plånboken.
💰 Vad du kan tjäna
Garantilön – trygg start från dag ett
Snittlön 50 000 kr/mån – det är vad våra säljare faktiskt tar hem
Provision utan tak – vårt rekord? 210 000 kr på en månad 🤯 Ditt tak sätter du själv
🎯 Vi söker dig som
Är social, tävlingsinriktad och gillar att prata med folk
Pratar flytande svenska
Vill lära dig, växa snabbt och tjäna bra, oavsett var du börjar
🏆 Det här får du hos oss
Utbildning av de bästa i branschen, från dag ett
En beprövad metod som gjort hundratals säljare till toppsäljare
Tävlingar, firanden och events i världsklass
Ett team med högt tempo och ännu högre tak 🚀
Tydlig karriärväg, många av våra ledare började precis här
Ledare som coachar dig i både yrket, privatekonomi och personlig utveckling 🧠
Gemensamma träningspass – vi växer tillsammans, även utanför kontoret 💪
Fredagsfrukost på kontoret 🥐
Ett stort och modernt kontor beläget i Hammarby Sjöstad
Ansök på 2 minuter – inget CV krävs. Vi intervjuar löpande och platser fylls snabbt.⚡ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7900068-2076589". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viasales AB
(org.nr 556937-3045), https://jobb.viasales.com
116 29 (visa karta
)
116 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Viasales Jobbnummer
9984227