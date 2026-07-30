Innesäljare till Sveriges ledande bolag - vi lär dig allt, du tjänar resten
iSales AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-30
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Hos oss blir du en del av ett engagerat team där du får rätt förutsättningar att utvecklas inom försäljning. Vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål i en arbetsmiljö som präglas av samarbete, coachning och en stark teamkänsla. Oavsett om du har tidigare erfarenhet av försäljning eller vill ta första steget in i branschen får du stöd, utbildning och löpande coachning för att växa i rollen.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet inom försäljning, för oss är rätt inställning viktigare än ett långt CV.
Vi söker dig som:
Är kommunikativ och trivs med att prata med människor
Vill utvecklas inom försäljning
Är ansvarstagande och engagerad i ditt arbete
Talar flytande svenska
Kan arbeta heltid, måndag–fredag
Bosatt i Stockholm är ett krav
Därför väljer många att arbeta på iSales:
Garantilön / höga provisioner utan lönetak
Ett ambitiöst team där prestation, utveckling och gemenskap står i fokus
Gedigen utbildning från dag ett och daglig coachning från närvarande coacher
Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget
Moderna och nyrenoverade lokaler på Kungsholmen
Tävlingar med attraktiva priser
Teambuilding, AW:s och företagsevent
Tjänstepension och sjukförsäkring
Om iSales:
iSales har arbetat med försäljning och kundkommunikation i över 20 år och samarbetar med några av Sveriges ledande aktörer. Vi tror på långsiktig utveckling, nära ledarskap och att skapa en arbetsplats där människor trivs, utvecklas, har kul och når sina mål tillsammans. Hos oss är olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv en självklar del av det som gör teamet starkt.
Plats: Stockholm, Kungsholmen. Tunnelbana: Stadshagen- 3 min promenad från kontoret Omfattning: Heltid- måndag-torsdag 09:30-18:00, fredag 9:30-17:00 Start: Enligt överenskommelse
Ansök redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8104668-2122938". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare iSales AB
(org.nr 559206-0981), https://isales.teamtailor.com
Warfvinges väg 45 (visa karta
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112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
iSales Jobbnummer
10015797