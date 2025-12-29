Innesäljare till Svensk Byggtjänst
Svensk Byggtjänsts produkt Byggkatalogen är en ledande webbtjänst som tillhandahåller produktinformation om byggprodukter för aktörer inom byggbranschen. Man hjälper materialleverantörer att bearbeta och förädla sin produktinformation, vilket gör det enklare för arkitekter, teknikkonsulter och andra yrkesverksamma att fatta informerade beslut.
Vi söker nu en engagerad och kommunikativ innesäljare som vill vara med och stärka upp teamet på halvtid under 2026.
Rollen
Som innesäljare på Byggkatalogen kommer du att spela en central roll i vår kundhantering och process gällande avtalsförnyelse. Du kommer att arbeta med att kontakta och förnya avtal med våra befintliga kunder samt säkerställa att deras behov tillgodoses och att de får relevant och uppdaterad information om våra tjänster. Du kommer att vara en del av ett nära samarbete med både kundkoordinatorer och säljavdelningen.
Arbetsuppgifter:
Kontakta befintliga kunder via telefon för att förnya avtal och säkerställa fortsatt deltagande i Byggkatalogen
Informera kunder om deras nuvarande avtal och föreslå anpassningar vid förändrade behov
Besvara frågor om avtal, deltagande och statistik
Hantera och dokumentera kundinformation i CRM-systemet HubSpot
Arbeta tillsammans med kollegorna på avdelningen för att säkerställa hög kundnöjdhet
Vi söker dig som
Har erfarenhet av telefonförsäljning eller kundtjänst, gärna inom B2B.
Är kommunikativ, serviceinriktad och har lätt för att bygga långsiktiga kundrelationer
Är organiserad och har förmåga att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt
Har erfarenhet av CRM-system, gärna HubSpot (eller är snabb att lära dig) och Google Analytics
Är självgående och trivs med att arbeta i ett team
Det är meriterande om du har kännedom om AMA
Om Svensk Byggtjänst
Svensk Byggtjänst ägs av Sveriges ledande organisationer inom samhällsbyggnad. Vårt syfte är att hjälpa branschen till ett hållbart samhällsbyggande. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den kunskap som behövs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar - ett arbete där hållbarhet i dag är helt centralt. Svensk Byggtjänst omsätter drygt 220 MSEK och har cirka 100 anställda.
Nyfiken på att veta mer?
Detta är ett konsultuppdrag på halvtid fram till 31/12 2026. Du blir anställd av oss på OnePartnerGroup och du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos Svensk Byggtjänst som har kontor i centrala Stockholm.
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Josefine Blomkvist på josefine.blomkvist@onepartnergroup.se
När du blir en av oss
Som konsult på OnePartnerGroup har du kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension samt fackliga relationer och du kommer ha regelbunden kontakt med din konsultchef.
