Innesäljare till Starka Betongprodukter, Ängelholm
2025-12-12
Koncernen Starka är ett av de ledande företagen på marknaden inom prefabricerade betongprodukter. Vårt anseende bygger på en solid grund av lång erfarenhet där vår position har stärkts genom att vi vävt samman hantverksskicklighet och kvalitetstänkande i ett hållbart material. Inom koncernen omsätter vi cirka 600 miljoner och är 220 anställda. Vi drivs av visionen att vi skapar hållbara miljöer i betong på våra anläggningar i Arboga, Kristianstad och Ängelholm.
Koncernmoderbolaget är Starka AB, och i koncernen ingår två bolag förlagda till fyra orter: Lund (kontor med 12 medarbetare), Kristianstad (där Starka Betongelement AB har sin produktion och 135 medarbetare), Ängelholm (Starka Betongprodukter med 16 medarbetare), samt en produktionsanläggning i Arboga (för Starka Betongelement med 60 medarbetare).
Starka är ett självständigt privatägt företag i tredje generationen som tillverkar och säljer prefabricerade betongprodukter. Vi har specialistkompetens och moderna resurser för utveckling och tillverkning av betongelement, stödmurar och markkomplettering. Vi är stolta över vår historia och vårt material.
Dina möjligheter hos Starka Betongprodukter
Nu rekryterar vi en ny innesäljare till Starka Betongprodukter. Som innesäljare får du möjlighet att arbeta i ett stabilt och välrenommerat bolag som ligger i framkant inom stödmurar och markkompletteringar där våra produkter används i projekt inom samhällsbyggande. Verksamheten präglas av hög kvalitet, hållbar produktion, teknisk kompetens och nära kundrelationer. Du blir en del av ett engagerat team på cirka 16 personer i Ängelholm, på kontoret 6 personer och 10 i produktionen, där man arbetar nära varandra och hjälps åt i vardagen. Organisationen präglas av korta beslutsvägar, hög teamkänsla och en kultur där alla ställer upp för varandra.
Rollen ger stora möjligheter att utvecklas tekniskt, kommersiellt och personligt bland annat genom en gedigen introduktion i produktionen och utbildning i Starkas system och produkter.
Ansvarsområde som innesäljare
I rollen som Innesäljare ansvarar du för att sälja, offerera och följa upp Starkas produkter och lösningar i enlighet med företagets affärsplan, försäljningsbudget och lönsamhetsmål. Du är kontaktperson för dina kunder och du arbetar proaktivt för att utveckla affärerna genom att hålla tät dialog, fånga upp behov tidigt och skapa möjligheter både hos befintliga och nya kunder. Rollen innebär mycket samarbete med både tekniska säljare, logistik och produktion, samtidigt som du själv får stort eget ansvar för dina kunder och möjlighet att driva egna affärer. På sikt kommer du även att få möjlighet att lära dig att mängda vilket innebär att; läsa ritningar, räkna fram volymer och skapa kompletta underlag för tekniska offerter. Du rapporterar till VD, Fredrik Johansson.
Dina arbetsuppgifter:
Arbeta proaktivt med såväl befintliga som nya kunder genom regelbunden kontakt, uppföljning och identifiering av nya affärsmöjligheter/ intressanta projekt
Ta emot och slutförhandla order och offertförfrågningar, utarbeta offerter baserat på kundens projekt och behov, samt säkerställa att kunden får bästa möjliga tekniska lösning.
Samarbeta med produktion och logistik för att säkerställa leveranser i tid, kostnadseffektiva transporter
Driva försäljningskampanjer och administrativa uppgifter, såsom prislistor, uppdateringar, utskick och arbete i digitala planeringsverktyg och CRM-system.
På sikt får du möjlighet att lära dig att mängda och att använda Starkas beräkningsmodeller för att ta fram underlag till offerter.
Rita enklare underlag i AutoCAD 2D (meriterande men inget krav).
Erfarenhet och kunskap
Erfarenhet av kundkontakt, orderadministration eller innesälj, gärna från byggmaterialhandel, entreprenad, industri eller liknande bransch.
Vana vid proaktiv kundbearbetning, uppföljning och relationsbyggande försäljning.
Intresse för teknik och förmåga att sätta sig in i produkter, ritningar och projekt.
God administrativ förmåga, struktur och vana att arbeta i affärssystem, CRM och digitala planeringsverktyg.
Meriterande med kunskap i AutoCAD 2D eller liknande ritprogram.
Förmåga att prioritera och driva kundprojekt framåt i en snabbrörlig vardag.
Personliga kvalifikationer
Proaktiv och relationsskapande - du bygger långsiktiga kundrelationer, följer upp och identifierar nya affärsmöjligheter
Säljdriven och problemlösande - du tar initiativ, driver försäljning framåt och hanterar även utmanande kundsamtal på ett tryggt sätt
Nyfiken och lärande - du vill förstå produkter, projekt och kundbehov, samt utveckla din tekniska kompetens
Strukturerad och samarbetsinriktad - du hanterar flera uppgifter parallellt, arbetar prestigelöst i team och säkerställer ordning, kvalitet och leveranser
