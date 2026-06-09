Innesäljare till Skövde Slakteri
Skövde Slakteri Aktiebolag / Säljarjobb / Skövde Visa alla säljarjobb i Skövde
2026-06-09
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Innesäljare till Skövde Slakteri Är du serviceinriktad, driven och gillar försäljning med högt tempo? Vill du arbeta i en bransch där kvalitet, relationer och affärer står i fokus?
Då kan du vara den vi söker!
Vi på Skövde Slakteri söker nu en engagerad innesäljare till vårt team.
Hos oss får du en viktig roll i den dagliga kontakten med våra kunder inom restaurang, butik och storkök. Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Som innesäljare hos oss arbetar du med försäljning och kundservice via telefon och mail. Du ansvarar för att ta emot och hantera order, följa upp kunder och bygga långsiktiga relationer. Rollen innebär ett nära samarbete med produktion, lager och transport för att säkerställa hög service och smidiga leveranser. Dina arbetsuppgifter
Bearbeta och utveckla befintliga kunder via telefon och mail
Ta emot och registrera order
Hantera inkommande ordermail och kundförfrågningar
Ge kunder rådgivning kring vårt sortiment av kött och charkuterier
Följa upp offerter och kundärenden
Samarbeta med övriga avdelningar för bästa möjliga kundservice
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning, kundservice eller orderhantering
Är kommunikativ och trivs med kundkontakt
Har god administrativ förmåga och arbetar strukturerat
Är stresstålig och gillar ett högt arbetstempo
Har god datorvana
Talar och skriver svenska obehindrat
Det är meriterande om du har erfarenhet från livsmedelsbranschen, restaurang eller arbete med kött och charkuterier.
Vi erbjuder
Ett varierande arbete i ett familjärt och engagerat team
Möjlighet att utvecklas inom försäljning och livsmedel
En trygg arbetsplats med korta beslutsvägar
Heltidstjänst med placering i SkövdeSå ansöker du
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Vänta inte med att skicka in din ansökan
Vi ser fram emot att höra från dig!
Skövde Slakteri är en del av familjeägda Ögrengruppen, med välkända varumärken som Gudruns, Sohlbergs och Mårtenssons. Vi är landets största privatägda slakteri, med en omsättning i miljardklassen. Men trots vår storlek och snabba tillväxt har vi lyckats bibehålla det personliga bemötandet och de snabba besluten, egenskaper som vi vet värderas högt bland såväl producenter som kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Slakteri Aktiebolag
(org.nr 556325-8952)
Norra Aspelundsvägen (visa karta
)
541 34 SKÖVDE Arbetsplats
Skövde Slakteri AB Kontakt
HR-Chef
Henrik Persson henrik.persson@skovdeslakteri.se Jobbnummer
9956268