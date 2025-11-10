Innesäljare till ledande bolag inom utrymning och ljud
Sac Nordic AB / Säljarjobb / Ljungby Visa alla säljarjobb i Ljungby
2025-11-10
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sac Nordic AB i Ljungby
SAC Nordic söker en Innesäljare som vill växa tillsammans med oss och vara en central del i hur vi möter våra kunder varje dag.
Vi söker dig som vill arbeta i en bransch som bidrar till tryggare och säkrare byggnader och samtidigt vill vara med och utveckla oss som företag.
Om rollen
Som Innesäljare hos oss är du ofta den första personen våra kunder pratar med. Du blir en av våra stjärnor i kommunikation och kundservice och spelar en avgörande roll i att ge våra kunder en trygg, professionell och positiv upplevelse.
Du arbetar med en balanserad mix av försäljning, administration och kundservice. I vardagen hanterar du inkommande frågor, hjälper befintliga kunder, skickar offerter, tar emot beställningar, följer upp leveranser och fungerar som "first-line" support. Rollen är både rådgivande och säljande, och du blir viktig i att skapa flyt i våra interna processer och kundärenden.
I teamet får du befogenhet att agera självständigt, ta beslut, använda din fingertoppskänsla och bidra till att utveckla våra arbetssätt. Vi tror på ansvar, delaktighet och på att man lär sig genom att testa nytt.
Dina viktigaste ansvarsområden
Hjälpa inkommande kunder och ge professionell service i telefon, mejl och inköpsportaler Sälja våra produkter genom rådgivning och behovsanalys Bidra till ett effektivt internt flöde av kundärenden
Förväntade resultat första 6-12 månaderna
Skapa god kundupplevelse Ökad försäljning från inkommande kunder Snabb och noggrann hantering av kundärenden
Mål och nyckeltal
Du förväntas bidra till teamets gemensamma mål för omsättning och bruttomarginal samt företagets övergripande mål att skapa Sveriges bästa kundupplevelse.
Vem vi söker
Vi riktar oss till dig som är serviceinriktad och vill ta nästa steg i karriären - eller till dig som kanske arbetat som tekniker/elektriker men vill byta bana. Både personer som är nya i arbetslivet och de som är mer seniora är intressanta då vi kan anpassa förväntningarna på personen som börjar jobba med oss.
Vi har inga tunga formella krav. Det viktigaste är att du är:
Service-minded och trygg med mycket kundkontakt Nyfiken och vill lära dig nytt Ordningsam med god affärsförståelse
Meriterande (men inte krav):
Erfarenhet som innesäljare, butikssäljare eller kundtjänst Vana att jobba i affärssystem Erfarenhet av teknisk försäljning eller support
Teamet du blir del av
Du ingår i vårt team för Försäljning & Marknadsföring, tillsammans med andra Innesäljare, Utesäljare, Tekniska Säljare och marknadsföringspersonal. Teamet präglas av nära samarbete, högt engagemang och en kultur där vi hjälper varandra.
Vår vision - Vi visar vägen till trygghet
På SAC Nordic är trygghet inte bara något vi levererar genom våra system utan det är även något vi skapar för varandra varje dag.
Vi visar vägen genom att vara nyfikna, modiga och öppna för förändring. Vi tänker nytt, provar nytt och lär oss nytt. Vi stöttar varandra, vi tar ansvar för våra beslut och vi gör vårt bästa för att skapa värde för våra kunder och samhället. Du kommer till en arbetsplats där man både får växa och förväntas bidra tillsammans.
Vad vi erbjuder dig
Tillsvidareanställning med inledande provanställning Arbetstid kl. 08-17 med flexmöjlighet Möjlighet att arbeta hemifrån en dag i veckan när du är varm i kläderna Löpande utbildning i våra produkter, system och branschen Karriärvägar: Utesäljare eller Teknisk Säljare Möjlighet att delta i arbetsgrupper som formar våra processer och rutiner Att komma in i ett bolag i transformation där dina idéer spelar roll. Vi behöver hjälp att tänka nytt! En arbetsplats i en växande och samhällsviktig bransch
Vill du vara med och visa vägen till trygghet?
Skicka in din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig. Ersättning
Månadslön, i förskott (innevarande månad) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sac Nordic AB
(org.nr 556440-9638) Arbetsplats
SAC Nordic Kontakt
Carl Billton 037235973 Jobbnummer
9597278