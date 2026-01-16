Innesäljare till kundnära och varierad roll
2026-01-16
Vill du arbeta i en serviceinriktad roll med försäljning, kundkontakt och tekniska lösningar? Här får du en varierad vardag där samarbete, tempo och kundfokus står i centrum.Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
I din roll som innesäljare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att innebära att:
Möta kunder via telefon, mejl och på plats samt ge rådgivning kring produkter och tjänster
Hantera beställningar, följa upp uthyrningar och boka transporter
Samverka tätt med kollegor i den dagliga verksamheten för att säkerställa bästa möjliga lösning
Delta vid projektrelaterade möten, exempelvis uppstarter och uppföljningar
Bidra till struktur, service och ett gott samarbete i teamet
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är serviceinriktad, lösningsorienterad och trivs i en kundnära roll. Du har ett tekniskt intresse, arbetar strukturerat och är trygg i dialog med kunder.
För rollen krävs:
B-körkort
Truckkort
God datorvana
Goda kunskaper i svenska och engelska
Erfarenhet från uthyrning eller liknande verksamhet
Vi ser även att du är kommunikativ, ansvarstagande, flexibel och en lagspelare.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Innesäljare är ett konsultuppdrag på heltid som initialt är på 6 månader. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Efter 6 månader finns möjlighet till tillsvidareanställning.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande och vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Persson på sara.persson@eterni.se
Plats: Lund
Start: Enligt överenskommelse
