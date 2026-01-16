Innesäljare till kundnära och varierad roll

Eterni Sweden AB / Säljarjobb / Lund
2026-01-16


Visa alla säljarjobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Lund, Staffanstorp, Burlöv, Malmö, Eslöv eller i hela Sverige

Vill du arbeta i en serviceinriktad roll med försäljning, kundkontakt och tekniska lösningar? Här får du en varierad vardag där samarbete, tempo och kundfokus står i centrum.

Publiceringsdatum
2026-01-16

Arbetsuppgifter
I din roll som innesäljare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att innebära att:

Möta kunder via telefon, mejl och på plats samt ge rådgivning kring produkter och tjänster

Hantera beställningar, följa upp uthyrningar och boka transporter

Samverka tätt med kollegor i den dagliga verksamheten för att säkerställa bästa möjliga lösning

Delta vid projektrelaterade möten, exempelvis uppstarter och uppföljningar

Bidra till struktur, service och ett gott samarbete i teamet

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är serviceinriktad, lösningsorienterad och trivs i en kundnära roll. Du har ett tekniskt intresse, arbetar strukturerat och är trygg i dialog med kunder.
För rollen krävs:

B-körkort

Truckkort

God datorvana

Goda kunskaper i svenska och engelska

Erfarenhet från uthyrning eller liknande verksamhet

Vi ser även att du är kommunikativ, ansvarstagande, flexibel och en lagspelare.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Innesäljare är ett konsultuppdrag på heltid som initialt är på 6 månader. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Efter 6 månader finns möjlighet till tillsvidareanställning.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se. Urval sker löpande och vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Persson på sara.persson@eterni.se
Plats: Lund

Start: Enligt överenskommelse

Arbetstider: Dagtid

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
220 02  LUND

Arbetsplats
Eterni Sweden

Kontakt
Sara Persson
sara.persson@eterni.se

Jobbnummer
9688893

Prenumerera på jobb från Eterni Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Eterni Sweden AB: