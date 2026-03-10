Innesäljare till Kundcenter, Stockholm
Cramo AB / Administratörsjobb / Sigtuna Visa alla administratörsjobb i Sigtuna
2026-03-10
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cramo AB i Sigtuna
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Uppsala
eller i hela Sverige
En dag på Cramo
På Cramo arbetar vi tillsammans och stöttar varandra. Alla är lika viktiga. Vi har en arbetsmiljö som uppmanar till samarbete, där vi stöttar och delar kunskap med varandra på alla nivåer av företaget. Det är vad som skapar vår sanna laganda!
Cramo erbjuder dig en utvecklande arbetsplats med en positiv företagskultur fina anställningsvillkor och bra personalförmåner.
Vårt kundcenter ska ge våra kunder de bästa förutsättningarna för att utföra ett bra jobb, genom att ge rätt utrustning i rätt tid med en bra service från engagerad personal.
Som Innesäljare Kundcenter genomför du uthyrning av maskiner via telefon, ger råd, instruktioner och är ett administrativt stöd till våra storkunder, samt åt Cramos depåer och säljorganisation. Dessutom ansvarar du för försäljning och merförsäljning av tillbehör, saluvaror och tjänster. Du utför självständigt och aktivt säljarbete, vårdar befintliga kunder och deltar vid kundaktiviteter. Du har god kontakt med säljare för att fånga upp möjliga affärer. Du har ett nära samarbete med arbetsledare, depåchefer, övriga medarbetare och deltar aktivt i driften och skötseln av kundcentret för att utveckla en god arbetsmiljö och en bra teamkänsla.
Placering på någon av våra depåer i Stockholmsområdet, med fördel i Arlandastad eller Länna.
På Cramo strävar vi efter att alltid ligga i framkant med samhällsutvecklingen. Vi bidrar inte bara till våra kunders framgång utan till samhället i stort. Nyckeln till vår framgång är våra fantastiska medarbetare som har en positiv "allt är möjligt"-attityd. För oss är det viktigt att arbeta för en mer inkluderande arbetsplats där alla våra medarbetare får möjlighet att uppnå sin fulla potential. Cramo erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och anställnings- och personalförmåner. Dessutom värnar vi om våra medarbetares hälsa och välmående, och erbjuder en arbetsmiljö, där alla ska trivas och känna sig uppskattade.
Kollektivavtal: Basindustrin - Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna.
För att lyckas i denna tjänst behöver du ha en hög servicenivå, god administrativ förmåga och en bra samarbetsförmåga. Du trivs när det är en stor variation på jobbet och när det händer mycket. Du behåller lugnet och har ett strukturerat arbetssätt när det blir ett högt tempo. Som person är du positiv, flexibel och har stor social kompetens. Då du är Cramos röst och ansikte utåt och har daglig kundkontakt är det viktigt att du har en hög servicekänsla och tycker om att ge det lilla extra.
Kvalifikationer
God datorvana
B-körkort
Behärskar svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande med erfarenhet eller utbildning inom byggbranschen
Mycket meriterande om du har erfarenhet av försäljning eller serviceinriktat kundnära arbete inom branschnära verksamhet.
Ansökan
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Erdem Bozatli på Erdem.Bozatli@Cramo.com Varaktighet, arbetstid, etc.
Full-time Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "16124". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cramo AB
(org.nr 556104-3539), https://careers.cramo.com/ Jobbnummer
9789209