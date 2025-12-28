Innesäljare till H.B ELgruppen AB Hög fast lön + provision
2025-12-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos H.B Elgruppen i Stockholm AB i Stockholm
H.B ELgruppen AB söker Innesäljare - Hög fast lön + provision
Vill du arbeta med försäljning och kundkontakt i ett stabilt och växande bolag? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Vi på H.B ELgruppen AB söker nu en driven och serviceinriktad innesäljare till vårt kontor på Västerberg Allé 60. Du arbetar från kontoret och har en viktig roll i att skapa nya affärer, följa upp kunder och ge professionell service.Publiceringsdatum2025-12-28Dina arbetsuppgifter
Svara på inkommande samtal och mejl från kunder
Kontakta nya och befintliga kunder via telefon och mejl
Presentera och sälja företagets tjänster
Skapa och följa upp offerter
Följa upp försäljningsmål och arbeta strukturerat med kundrelationer
Dokumentera och följa upp kundärenden
Vi söker dig som
Trivs med kundkontakt och försäljning
Är resultatinriktad, positiv och relationsskapande
Är strukturerad och ansvarstagande
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi erbjuder
Hög fast lön + provision
Heltid, kontorsarbete
Arbetstider: måndag-fredag kl. 08:00-17:00
En trygg arbetsplats med bra stöd från kollegor
Möjlighet att utvecklas inom försäljning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
E-post: info@hbel.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare H.B Elgruppen i Stockholm AB
(org.nr 559002-8196)
Västberga Allé 60 (visa karta
)
126 39 HÄGERSTEN Arbetsplats
H B Elgruppen i Stockholm AB Jobbnummer
9664127