Innesäljare till företagsförsäljning, vikariat

Nu söker vi en Innesäljare till vår företagsförsäljning!
Vill du arbeta med företagsförsäljning i en framtidsbransch där dina insatser gör skillnad från dag ett? Vi söker nu en affärsdriven innesäljare till ett vikariat på 13 månader (december 2025 - december 2026).
Jobbet som:
Som innesäljare blir du en nyckelspelare inom vår företagsförsäljning. Du ansvarar för att ta hand om inkommande affärsmöjligheter, både direkt och via våra säljpartners. Rollen Du kommer att ansvara för hela säljcykeln från första kundkontakt till vunnet avtal ni nära samarbeta med fältsäljare och kundansvariga.
Du arbetar med en bred kundbas - allt från fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar till lantbruk, föreningar, handelsbolag, logistik, industri, restauranger och hotell - i södra Sverige. Det gör jobbet både omväxlande och utvecklande när du arbetar med att
driva inkommande försäljning av företagsanpassade elhandelsprodukter, serviceavtal för fjärrvärme samt fiber- och bredbandslösningar.
självständigt hantera leads, genomföra behovsanalys och driva affärer till avslut.
bygga och utveckla relationer med våra säljpartners, arbeta proaktivt med uppföljning och affärsstöd.
säkerställa att större kundärenden överlämnas till ansvarig KAM/fältsäljare.
dokumentera kunddialoger och affärsmöjligheter i vårt CRM-system.
arbeta aktivt mot satta sälj- och KPI-mål
Vem är du?
Vi söker dig som redan har erfarenhet av försäljning, gärna i liknande roller, och som trivs med att självständigt driva säljprocessen hela vägen till avslut. Du är affärsmässig, kundorienterad, lyhörd och har lätt för att skapa förtroende - men du är också tydligt resultatorienterad och van att arbeta mot mål.
Rent formellt ser vi att du har: Har erfarenhet av B2B-försäljning och partnerbaserad försäljning.
Är självgående och trygg i att arbeta med både kunder och partners.
Har god kommunikativ förmåga och relationsbyggande kompetens.
Har systemvana och gärna erfarenhet av CRM och Office 365.
Kommunicerar obehindrat på svenska och gärna engelska.
Det här är en möjlighet för dig som vill växa i en säljroll och samtidigt få arbeta i en dynamisk bransch som är central för samhällets utveckling. Hos oss får du ett självständigt och utvecklande uppdrag under 13 månader, daglig kontakt med en bred variation av kunder och branscher. Dina kollegor är ett engagerat team att samarbeta och utbyta erfarenheter med. Du får konkurrenskraftiga villkor och bra förmåner.
Vad erbjuder Kraftringen:
Inom Kraftringen finns stor möjlighet till kompetensutveckling och en mängd karriärvägar internt. Utöver utvecklings- och karriärmöjligheter använder vi Benifex som förmånsportal med ett stort utbud av stort som smått.
Friskvårdsbidrag och arbetstidsförkortning är självklara förmåner hos Kraftringen. Vi erbjuder också personalrabatter.
Din ansökan:
Vi tillämpar löpande urval, skicka därför in din ansökan redan idag.
Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2026.
Du ansöker med CV och urvalsfrågor. Eftersom urvalsfrågorna ersätter det personliga brevet ber vi dig besvara dem med omsorg. Din ansökan är anonymiserad på så sätt att systemet maskar dina personliga uppgifter, vilket ger oss allra bästa förutsättningar att göra en kompetensbaserad screening och första urval. Anonymiserad ansökning är en del av vårt ständigt pågående arbete i fråga om jämställdhet, mångfald och inkludering.
Har du frågor gällande din ansökan och vår rekryteringsprocess, kontakta Håkan Rusk, chef Försäljning och Marknad, hakan.rusk@kraftringen.se
Kraftringen gör bakgrundskontroller på slutkandidat inför anställning. Drog- och alkoholtest kan förekomma.
Kraftringen är en viktig del av totalförsvaret. Därför krigsplacerar vi samtliga tillsvidareanställda inom koncernen. Krigsplaceringen görs i enlighet med Lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809).
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
