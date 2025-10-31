Innesäljare till ett växande företag - generös provision
2025-10-31
I din roll som innesäljare kommer du huvudsakligen att kontakta våra befintliga kunder via telefon för att erbjuda förmånligare alternativ till deras tidigare beställningar. Även kontakt via mejl förekommer.
Du arbetar i ett mindre, sammansvetsat team där vi stöttar varandra och har kul på jobbet.
Här är det din insats som avgör din lön - vi erbjuder en provisionsbaserad ersättningsmodell utan lönetak.
Vi söker dig som talar och skriver flytande svenska samt är tävlingsinriktad, punktlig och ansvarsfull.
Meriterande (men inget krav):
Tidigare erfarenhet av försäljning eller kundkontakt
Vana att arbeta mot mål
Vi erbjuder:
En provisionsbaserad lönemodell med stora möjligheter till hög inkomst
Tävlingar med chans att vinna priser
En positiv och engagerad arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom företaget

Publiceringsdatum: 2025-10-31

Om företaget
123ink AB började med sin e-handel 2015 och sedan dess har företagets kundbas ökat till över 450,000 kunder. Vi är ett växande företag som just nu ligger tvåa på marknaden i vår bransch men vår ambition är att bli nummer ett när det kommer till nätförsäljning av skrivarprodukter och tillbehör.
Inom personalstyrkan råder en mycket god stämning och sammanhållning, arbetssysslorna är varierande och utmanande men främst av allt finns det oerhört mycket rum för utveckling. Då företaget fortfarande är i ett relativt ungt stadie och utvecklas snabbt finns det även goda möjligheter till karriärutveckling.
Företagets lager- och kontorslokaler ligger i Jordbro, Haninge, 2,5 mil söder om Stockholms city.
Vill du vara med på vår resa? Bifoga CV samt personligt brev i din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: jobb@123ink.se
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: 123ink AB
(org.nr 556983-1299), https://www.123ink.se/
Lagervägen 5D
136 50 JORDBRO
