Innesäljare till ett välgörenhetsprojekt - Ingen tidigare erfarenhet krävs
Viasales AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-08-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viasales AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med något som faktiskt betyder något? Vill du utvecklas inom försäljning samtidigt som du bidrar till en god sak? Då har du hittat rätt.
VIASALES söker nu engagerade innesäljare till en av Sveriges viktigaste välgörenhetskampanjer - och du har chansen att bli en del av ett inspirerande team i vårt toppmoderna kontor i Hammarby Sjöstad.
Om rollen:
Som innesäljare för en välgörenhetsorganisation arbetar du över telefon. Genom engagerande samtal hjälper du till att skapa förändring på riktigt - för utsatta människor världen över. Du får möjlighet att göra skillnad, samtidigt som du växer i din yrkesroll och bygger värdefulla färdigheter inom kommunikation och försäljning.
Vi erbjuder dig: En heltidstjänst
Stora utvecklingsmöjligheter
Höga provisioner utan lönetak
En säker start med garantilön
Vidareutbildningar i försäljning och ledarskap
Aktiviteter, tävlingar och events
Vi söker dig som: Är flytande i tal och skrift på svenska
Är målmedveten och drivs av att se resultat
Är social och klickar enkelt med nya personer
Har vi beskrivit dig - eller ditt nästa steg i karriären? Skicka in din ansökan redan idag! Vi rekryterar löpande.
Izabel Nilsson - izabel@viasales.com
- 073-566 00 53 Emmy Zachrisson - emmy@viasales.com
- 076-872 31 42 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viasales AB
(org.nr 556937-3045), http://www.viasales.com/ Arbetsplats
Viasales Kontakt
Izabel Nilsson izabel@viasales.com Jobbnummer
9475782