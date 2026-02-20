Innesäljare till ett industribolag i Göteborg
OIO Väst AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-02-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vi söker nu en innesäljare till vår partner i Göteborg. Här blir du en viktig del av det affärsnära stödet och ansvarar för att säkerställa ett smidigt flöde från offert till leverans. Rollen passar dig som trivs i en dynamisk miljö där kundkontakt och noggrann administration går hand i hand.
Om rollenSom Innesäljare blir du en del av ett engagerat team som arbetar tätt tillsammans med utesäljare, produktchefer och kunder över hela landet. Du fungerar som navet i kundflödet och säkerställer att order, priser, leveranser och dokumentation hanteras korrekt och effektivt.
Rollen innebär ett stort eget ansvar och kräver att du arbetar metodiskt, lösningsorienterat och med hög servicekänsla. Du har många kontaktytor, både internt och externt, och bidrar aktivt till att skapa en professionell och positiv kundupplevelse.
Ditt arbete innefattar:
Handlägga kundorder, skicka beställningar till leverantörer, godkänna ordererkännanden och kontrollera priser, leveranstider, produkter och teknisk dokumentation m.m.
Mot kunder utarbeta anbud som tekniskt motsvarar kundens krav med rätt produkt på rätt applikation.
Vid behov och överenskommelse agera som projektledare, och ansvara för att projektmöte hålles med relevanta deltagare.
Löpande bevaka kundorder och leverantörsbeställningar enligt gällande rutinbeskrivningar.
Kommunicera med utesäljare och övriga inblandade, ansvara för att fastställda prisnivåer, rabatter, försäljningsvillkor samt kundregister upprätthålles med ständiga uppgraderingar.
Supporta kunder via telefon
Vi söker dig somHar en fullständig gymnasieutbildning
Har minst ett års arbetslivserfarenhet inom teknisk innesälj, orderkoordinering eller inköp
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
Är bekväm i Officepaketet
Det är meriterande om man har en eftergymnasial utbildning, gärna inom logistik eller teknik
Det är meriterande om man tidigare arbetat mot processindustrin
För att trivas och lyckas i rollen som innesäljare ser vi att du behöver vara en person som har en stark ansvarstagande förmåga. Du driver dina arbetsuppgifter och ansvarsområden framåt och arbetar proaktivt för att undvika misstag/fel. Detta gör du genom att vara närvarande, nyfiken och ställa många frågor. Vidare ser vi att du är en person med god förmåga till struktur. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt och är flexibel i att omprioritera allt eftersom det behövs. Utifrån att du blir del av ett större team och kommer arbeta med direkt kundkontakt ser vi även att du har en stark förmåga att etablera goda samarbeten och dialoger, såväl med kollegor som kunder.
Om anställningen
Detta är ett vikariat på 12 månader, där du blir anställd som konsult hos oss på OIO.
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Placering: Göteborg
Kontaktperson: Linn Lindgren
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi arbetar med löpande urval. Annonsen kan komma att stängas innan tjänsten är tillsatt.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835), https://oio.se/ Arbetsplats
OIO Jobbnummer
9755956