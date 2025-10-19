Innesäljare till entreprenöriellt tillväxtbolag
2025-10-19
Talent & Partner AB söker en målmedveten Innesäljare till ett entreprenöriellt tillväxtbolag.
Om rollen:
Du kommer att arbeta med att bygga upp nya kundrelationer, boka möten och genomföra digitala säljpresentationer. Rollen är perfekt för dig som drivs av att nå resultat, gillar tempo och vill utvecklas inom försäljning.Publiceringsdatum2025-10-19Arbetsuppgifter
Kontakta potentiella kunder via telefon och e-post.
Presentera företagets erbjudanden i digitala möten.
Driva affären hela vägen från första kontakt till avslut.
Samarbeta med kollegor inom marknad och kundservice.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning eller kundkontakt.
Är social, driven och trivs i ett högt tempo.
Vill utvecklas inom B2B och rådgivande försäljning.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder:
Fast lön + provision.
Tydlig karriärstege och utbildning.
En rolig, resultatinriktad arbetsmiljö.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan till work@talentpartner.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
