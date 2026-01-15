Innesäljare till e-handelsföretag inom teknik och bild
CyberPhoto AB / Säljarjobb / Umeå Visa alla säljarjobb i Umeå
2026-01-15
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos CyberPhoto AB i Umeå
CyberPhoto söker nu en innesäljare till vårt team då en av våra kollegor går vidare till nya utmaningar. Rollen kombinerar löpande kundkontakt med rådgivande försäljning till både privatpersoner, företag och myndigheter.
Det här är en roll för dig som trivs med ansvar, gillar kunddialogen och som i tidigare roller har visat att du kan ta affärer från första kontakt till färdig lösning.
Om rollen
Som innesäljare hos oss arbetar du brett med kundförfrågningar via telefon och mejl samt även i vår butik. Många kunder vet vad de vill ha, andra behöver hjälp att tänka rätt. Din uppgift är att lyssna, ställa frågor och föreslå lösningar som fungerar i praktiken.
Arbetet innebär bland annat att du:
• Tar hand om inkommande samtal och mejl från konsumenter och andra slutanvändare
• Arbetar med rådgivande försäljning av produkter och lösningar
• Följer affärer hela vägen, från behov till avslut
• Tar fram offerter till företag och offentliga kunder
• Föreslår alternativa produkter, paket och helheter när det skapar mervärde
• Arbetar dagligen i våra affärssystem
• Samarbetar tätt med kollegor inom inköp, logistik och kundservice
Rollen är mer än att ta emot beställningar. Du har utrymme att påverka, ta egna initiativ och bygga långsiktiga relationer.
Vem vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet från en kundnära roll och som är bekväm med att ta ansvar för dina uppgifter. Du behöver inte kunna allt från början, men du ska kunna visa exempel på situationer där du har lyckats skapa bra lösningar för kunder eller drivit arbetet framåt på egen hand.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har:
• Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
• Vana av att arbeta i Microsoft Office
• Erfarenhet av att arbeta i ERP eller affärssystem
• Erfarenhet av självständigt arbete med kunder eller affärer
I urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid att du kan berätta om konkreta erfarenheter och resultat från tidigare roller.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av försäljning till företag eller offentlig sektor
• Erfarenhet av arbete med upphandlingar, ramavtalskunder eller långsiktiga kundrelationer
• Produktkunskap inom foto och video
• Kunskap om drönare eller tekniska system
• Erfarenhet från e handel eller teknikintensiv handelPubliceringsdatum2026-01-15Om företaget
CyberPhoto AB är ett etablerat e handelsföretag inom teknik och bild. Hos oss är kundupplevelse, affärsmässighet och samarbete viktiga delar av vardagen. Du blir en del av ett team där man hjälper varandra, delar kunskap och där din insats faktiskt gör skillnad.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: jobb@cyberphoto.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Innesäljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cyberphoto AB
(org.nr 556555-4762)
Gräddvägen 5 (visa karta
)
901 22 UMEÅ Arbetsplats
CyberPhoto AB Jobbnummer
9686414