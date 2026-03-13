Innesäljare till Cibes Kalea Sverige - Göteborg
Experis AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-03-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Bli den trygga rösten som guidar kunden rätt! Hos oss får du en vardag fylld av dialog, struktur och teamwork - och möjligheten att växa i ett bolag där kvalitet, omtanke och samarbete står i centrum.
<img src="https://sae3ndp007.blob.core.windows.net/swe/4bd195ee-2252-420e-9a19-534d365f4349.jpg">
Hos Cibes Kalea Sverige får du en central roll i vår säljorganisation där du blir den som hjälper våra kunder- från första kontakt till en genomarbetad order redo för installation. Du arbetar tätt ihop med våra utesäljare och tekniker och blir den som håller ihop kommunikationen, kvaliteten och strukturen i varje affär. För dig som trivs i en roll där relationer, noggrannhet och tempo går hand i hand, erbjuder vi en vardag som ger både energi och utveckling.
Om rollen
Som innesäljare tar du emot inkommande leads, för dialogen framåt och sätter dig in i kundens behov innan du tar fram offerter och följer upp dem. Du arbetar också med orderläggning, montageplanering och all den dokumentation som krävs för att våra hisslösningar ska kunna installeras smidigt och korrekt. Rollen innehåller både rådgivning, merförsäljning och kontinuerlig kontakt med kunder, arkitekter och interna kollegor. Du blir en naturlig kunskapsbärare i teamet och en trygg röst för kunden, samtidigt som du samverkar med utesäljaren när kunden behöver mötas på plats.
Om dig
Vi tror att du kommer trivas hos oss om du gillar att hålla ordning och reda, trivs i ett högt tempo och känner dig hemma i både dialoger, system och administration. Du har gärna några års erfarenhet från en säljorganisation, som inne- eller utesäljare, och är van att arbeta i CRM och andra digitala system. Du har ett genuint kundfokus och har lätt för att samarbeta och en naturlig vilja att lösa problem. Att du dessutom är kommunikativ, initiativtagande och professionell i ditt bemötande gör att du passar perfekt in hos oss. Erfarenhet från teknik- eller byggbranschen kan vara meriterande.
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team i region Väst där vi jobbar nära varandra, stöttar, delar kunskap och har högt i tak. Du arbetar på plats på vårt kontor på Datavägen i Askim och blir en viktig del av en organisation som värdesätter kvalitet, långsiktighet och en trygg och inkluderande arbetsmiljö. Tillsammans med utesäljaren jobbar du mot gemensamma mål, och vår bonusmodell bygger på att ni lyckas tillsammans.
Låter det som en arbetsplats där du skulle trivas och växa? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!Publiceringsdatum2026-03-13Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Cibes Kalea Sverige med Jefferson Wells. Du blir anställd av Cibes Kalea Sverige. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Marjo Carlson: 070-377 06 64 alternativt marjo.carlson@jeffersonwells.se
Ansök snarast, dock senast 2026-04-10. Selektering sker löpande och tillsättning kan ske innan annonstiden gått ut.
Observera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Datavägen 12A, 436 34 Askim (visa karta
)
436 34 GOTHENBURG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cibes Kalea Sverige Kontakt
Contact
Marjo Carlson Marjo.Carlson@jeffersonwells.se +46703770664 Jobbnummer
9795313