Innesäljare till AQ Wiring Systems i Mjällom
2025-11-29
Har du ett starkt driv, en stor vilja att utvecklas och tycker om att bidra till affärer? Hos AQ Wiring Systems får du chansen att kliva in i en roll där du blir en nyckelperson mellan kunder, produktion och tekniska specialister. Här får du både tryggheten i en global koncern och kulturen av det mindre, entreprenöriella bolaget där alla är med och bidrar. Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
AQ Wiring Systems tillverkar kablage och elektriska system som används i industriella produkter, fordon, automation, försvar och medicinteknik. Fabriken grundades 1985 och ligger i hjärtat av Höga Kusten, i byn Mjällom. Sedan 2016 ingår dom i den globala koncernen AQ Group. Verksamheten har haft en kraftig tillväxt de senaste åren och både produktionen och personalstyrkan har expanderat till att idag vara omkring 100 medarbetare.
Som innesäljare kommer du att spela en central roll i att stödja säljteamet genom att hantera administrativa processer kopplade till kundförfrågningar och orderhantering. Du säkerställer effektiva flöden från offert till leverans och bidrar till en smidig kundupplevelse. I Monitor hanterar du priser och artiklar samtidigt som du stöttar i olika ändringsärenden. Genom hela processen är du en viktig länk mellan försäljning och interna funktioner för att säkerställa korrekta leveranser och goda kundrelationer.
Du erbjuds
• Tryggheten i en global koncern - med kulturen av ett litet, familjärt bolag
• En varierad vardag med goda utvecklingsmöjligheter
• Naturnära arbetsmiljö med närhet till Höga Kustens lugn
• En trygg anställning med bra förmåner
Dina arbetsuppgifter
• Ta fram offerter till nya och befintliga kunder
• Sammanställa prisunderlag, nya artiklar och övrigt kalkylmaterial till inköp
• Vara delaktig i att ta fram uppgifter till försäljningsbudget
• Samarbeta nära beredare för att skapa tekniska underlag baserade på kundernas ritningar
• Delta i ändringsarbete när befintliga artiklar behöver uppdateras eller specialanpassas
• Medverka vid kundmöten och stötta i att driva frågor som uppstår i dialogen
VI SÖKER DIG SOM
• Har en färdigställd gymnasieutbildning med fördel inom ett relevant område
• Är intresserad av försäljning och långsiktiga kundrelationer
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, då det krävs i dialog med kunder, leverantörer samt internt
• Är en van datoranvändare och behärskar M365-paketet
Det är meriterande om du har
• Eftergymnasial utbildning inom relevant område
• Tidigare erfarenhet av försäljning och kundkontakt
• Erfarenhet av affärssystemet Monitor
• Tidigare erfarenhet från arbete inom industri
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Optimistisk
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
AQ Wiring Systems är en etablerad aktör inom kablage och elektriska system och har sin fabrik i Mjällom i hjärtat av Höga Kusten. De grundades 1985 och ingår sedan 2016 i den globala AQ Group-koncernen. Med cirka 100 medarbetare och stark tillväxt erbjuder de allt från design och prototyper till serieproduktion med modern testteknik. Deras flexibilitet och höga kvalitet gör dem till en trygg partner för kunder inom bland annat fordon, automation, försvar och medicinteknik. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
