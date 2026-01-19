Innesäljare Stockholm - Snittlön 40.000kr
Innovative Sales TM AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
Vill du starta din karriär inom försäljning? På Innovative får du chansen att representera ett av Sveriges största varumärken inom telekom - Telenor. Vi söker nu fler säljare till vårt kontor på Gärdet i centrala Stockholm.
Din roll som säljare: Du kommer arbeta mot både nya och befintliga kunder för våra uppdrag inom telekom. Din uppgift är att förstå deras behov och erbjuda skräddarsydda lösningar inom mobil, bredband och TV. Här handlar det om mer än att sälja - du bygger förtroende, skapar mervärde och långsiktiga relationer.
Hos oss börjar alla på samma nivå som säljare. Därefter kan du växa vidare internt - vi jobbar alltid med internrekrytering vilket betyder att du har möjligheten att utvecklas till både ledarroller och mer komplex försäljning som B2B.
Vi erbjuder dig: Fast lön + attraktiv provision Bonusar och tävlingar med vinster som presentkort, middagar, prylar och körkortspaket Karriärmöjligheter - väx till ledarskap eller företagsförsäljning Gym på kontoret Resetävlingar varje kvartal Säljutbildning vid start, aktieskola och vidareutbildningar Teamaktiviteter, AW's och events som stärker gemenskapen
Arbetstider: Heltid, måndag-fredag 09:00-18:00 (fredagar till 17:00). Har du frågor om tjänsten? Kontakta Emma Andersson, Head of Recruitment, via e-post på Emma.a@innovativesales.se
Kort om oss
Vi består idag av 200+ glada medarbetare
Specialiserade inom fält-, event- och telefonförsäljning
