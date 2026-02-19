Innesäljare sökes till Sveriges snabbast växande larmföretag!
Svenska Alarm Gruppen AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-02-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Alarm Gruppen AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Som innesäljare hos Svenska Alarm spelar du en central roll i vårt säljteam. Du kommer att arbeta med inkommande och utgående kundkontakter via telefon, mejl och digitala kanaler. Din uppgift är att förstå kundens behov, presentera våra smarta larmlösningar och guida dem mot den bästa säkerhetslösningen för just deras hem eller företag.
Du ansvarar för hela säljprocessen - från första kontakt till avslutad affär.
Rollen kräver att du är lyhörd, resultatinriktad och har förmågan att skapa förtroende snabbt.
Du arbetar från vårt kontor i Malmö, där du får stöd av erfarna kollegor och kontinuerlig utveckling inom försäljning och säkerhetsteknik.
Vad vi letar efter:
Du är taggad på att jobba mot tydliga mål och älskar känslan av att lyckas
Du gillar sociala jobb och trivs med att prata med nya människor varje dag
Du tar ansvar, tänker lösningar och jobbar bra i team
Du pratar och skriver svenska utan hinder
Du kan hålla lugnet även när det är mycket på gång
Vad vi erbjuder dig:
Anställning på heltid, tillsvidare
Grymma kollegor och en peppande arbetsmiljö
Fast lön + provision (där du själv kan påverka vad du tjänar!)
Tävlingar med priser & resor
Riktigt bra utvecklingsmöjligheter - vill du klättra? We got you
Utbildning i kommunikation, försäljning och modern säkerhetsteknik
Du kommer att vara schemalagd: Måndag- Fredag mellan 09:00-18:00 och man kommer att vara placerad på vårt kontor i Malmö.
Som företag så jobbar vi med mångfald och för oss är det väldigt viktigt att du som tjej/kvinna också söker dig till säkerhetsbranschen så tveka inte på att registrera din ansökan redan idag.
Svenska Alarm är en specialist på smarta larm. Bolaget startade 2009 och växer nu väldigt snabbt. Vi kommer nära kunden med våra lokala kontor. Svenska Alarm är medlemmar i Säkerhetsbranschen, SSF Stöldskyddsföreningen och Brandskyddsföreningen. Vi har även blivit DI-Gasellföretag tre år i rad. Vi är ett ledande företag på smarta larm för privatpersoner och företag. https://www.svenskaalarm.se/jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Alarm Gruppen AB
(org.nr 556792-8402)
Box 21049 (visa karta
)
200 21 MALMÖ Arbetsplats
Svenska Alarm Kontakt
Säljchef
Eric Edsvärd eric@svenskaalarm.se 0770 - 112 060 Jobbnummer
9752130