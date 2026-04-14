Innesäljare sökes till Lea bank i Göteborg
2026-04-14
Om rollen Nu söker vi dig som vill vara en del av Lea banks fortsatta etablering i Göteborg!
Lea bank är en bank med innovativa och användarvänliga lösningar för finansiering, betalning och sparande. Banken erbjuder en heldigital tjänst i syfte att underlätta för kunderna att hantera sina ekonomiska ärenden. Med digitala låneprocesser, enkla och användarvänliga produkter har Lea bank tagit en tydlig position på den nordiska marknaden och har i dagsläget verksamhet på 4 marknader i Norge, Finland, Sverige och Spanien.
Brinner du för försäljning, älskar kundkontakt och drivs av tydliga mål? Vill du dessutom vara med och bygga upp något från grunden? Lea Bank söker nu sin första Sales Agent till vårt huvudkontor i Göteborg - en nyckelroll där du får vara med och forma vår framtid.
Som Sales Agent på Lea Bank arbetar du med utgående telefoni där du kontaktar bankens befintliga kunder för att förstå deras behov och erbjuda relevanta finansiella lösningar. Du jobbar målinriktat, skapar förtroende i varje samtal och bidrar till att bygga långsiktiga kundrelationer.
Du blir en del av ett ambitiöst team med högt tempo och tydliga mål, där vi stöttar varandra och firar resultat tillsammans.
Arbeta med utgående samtal mot befintliga kunder och driva försäljning via telefon
Kartlägga kunders behov och presentera lösningar på ett tydligt sätt
Arbeta mot tydliga KPI:er och försäljningsmål
Dokumentera och följa upp dialoger i CRM/systemstöd
Bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt i ett växande säljteam
Delta i coaching och dagliga uppföljningar för att nå gemensamma mål
Vi söker dig som:
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Har en stark känsla för service och vill skapa goda långsiktiga relationer med dina kunder
Har tidigare dokumenterad erfarenhet av försäljning via telefon, med fördel erfarenhet från låneförmedling eller banksektorn
Är resultatorienterad och trivs med att jobba målmedvetet
Har en god kommunikativ förmåga och är van vid att arbeta med både telefon och digitala kanaler
Är lösningsorienterad, strukturerad och trivs i ett stundtals högt arbetstempo
Meriterande:
Erfarenhet från låneförmedling, banksektorn eller liknande bransch
Kunskap om finansiella produkter och tjänster
Erfarenhet av CRM-system och digitala kundserviceverktyg
Kunskap om kreditkort och lån
Arbetstider & start Arbetstiderna är mellan 08:00-17:00, måndag till fredag. Du kommer att påbörja din nya roll med en utbildning för att skapa dig rätt förutsättningar för att lyckas i rollen och utvecklas på ditt nya arbete. Start omgående.
Om Amendo Amendo har arbetat med framtidens kompetens sedan 2001 och är landets ledande konsult- och rekryteringsföretag inom ekonomi, bank, finans, försäkring, IT och tech. Vi hjälper företag att växa och människor att utvecklas. vi är din trygga och engagerade kompetenspartner.
Frågor och kontakt I denna rekrytering samarbetar Lea bank med Amendo. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lina Johansson på lina.johansson@amendo.se
. Då vi träffar kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, 15 februari, är du varmt välkommen att söka tjänsten så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amendo Konsult & Rekrytering AB
