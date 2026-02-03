Innesäljare Skanska Rental - Skövde
2026-02-03
Skanska Rental AB är ett dotterbolag till Skanska Sverige AB och verkar inom hela Sverige. Vi är ett maskinuthyrningsbolag som hyr ut ett väldigt brett sortiment, allt från tornkranar till skruvdragare. Bland våra kunder finns företag inom såväl bygg och anläggning som övrig industri. Vi hjälper kunden från tidigt skede till färdigställande av projekt samt med att skapa effektiva, säkra och hållbara arbetsplatser.
Till vår verksamhet i Skövde söker vi nu efter en ny medarbetare som vill bli del av ett team där samarbete och engagemang står i fokus!
Erfaren innesäljare till vårt kundcenter
Är du en person som brinner för service och vill vara med och forma framtidens kundcenter? Vi söker dig som ser hög servicenivå till både externa och interna kunder som en självklarhet.
Hos oss blir du en viktig del av ett engagerat team där alla tar ansvar för helheten. Vår kultur präglas av en stark laganda, kundservice utöver det vanliga och övertygelsen om att ingenting är omöjligt.
Som innesäljare blir du en nyckelperson i vår fortsatta satsning. Du arbetar nära våra kunder och bidrar aktivt med idéer som stärker vår position som en självklar aktör inom maskinuthyrning. Tillsammans strävar vi efter att alltid leverera det lilla extra som gör skillnad.
I tjänsten ingår bland annat:
- Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner, övrig relaterad byggutrustning samt merförsäljning av tillbehör.
- Köra ut leveranser ut till kund, så som byggmaskiner och material.
- Administration, order- och returhantering.
- Rådgivning och service kring maskinutbud.
- Att bemanna kundcentret i Skövde.
- Kundkontakt via kundcentret och ute hos kund.
- Kunna ta emot maskiner för kontroll och hantera enklare reparationer med dessa.
Erfarenhet av byggmaskiner och en stjärna på relationer
Vi söker dig som har ett kundfokus och trivs med service och att bygga relationer. Du har ett smittande engagemang, är prestigelös och har en naturlig fallenhet för att bidra till att vårt positiva arbetsklimat stärks ytterligare. Vidare är du driven och sätter alltid kunden i främsta rummet.
Du ser samarbete och relationsbyggande som en självklarhet. Du uppskattar ett varierat arbete och tvekar inte att ta tag där det behövs. Just den inställningen gör att du trivs med ett jobb där ingen dag är den andra lik.
Tjänsten kräver:
- Erfarenhet från uthyrnings- och/eller byggbranschen, alternativt industribranschen.
- Tidigare arbete inom service.
- Goda IT-kunskaper.
- Gymnasieutbildning.
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt grundläggande kunskaper i engelska.
- B-körkort.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av byggmaskiner och har något av följande: BE-kort, truckkort, lastmaskinskort eller liftkort.
Självklart är du är en viktig förebild för oss såväl internt som externt och det är viktigt att du delar Skanskas värderingar:
Våra värderingar | skanska.se
Välkommen med din ansökan senast 25 februari
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev. Vi går igenom sökande löpande så sök gärna så snart som möjligt.
Har du några frågor om tjänsten så får du gärna kontakta kundcenterchef Mattias Karlsson på telefon 010-449 60 03 eller HR Business Partner Lena Forsblad på telefon 010-449 01 87.
Vi ser fram emot din ansökan!
Våra medarbetare är vår främsta styrka och det är viktigt att du känner dig trygg hos oss. Vi vill att du ska trivas på jobbet och ha kul med dina kollegor. Vi lovar dig som medarbetare en ständig kompetensutveckling och tillhandahåller en rad internutbildningar, befattningsspecifika program och internationella utvecklingsmöjligheter. För oss är hälsa och säkerhet extra viktigt och det ligger även som grund för våra förmåner till dig som anställd på Skanska.
Skanska använder sin kunskap och framtidsinsikt för att bidra till hur människor lever, arbetar och samverkar. Vi är ett av världens största projektutvecklings- och byggföretag med en omsättning på 157 miljarder kronor under 2023. Skanska är verksamma på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Tillsammans med våra kunder och en samlad expertis hos cirka 27 000 medarbetare skapar vi innovativa, hållbara lösningar som främjar hälsa och välbefinnande bortom vår livstid.
