Innesäljare Schindler Hiss AB bli en del av ett starkt varumärke!
Schindler Hiss AB / Säljarjobb / Solna Visa alla säljarjobb i Solna
2026-01-29
Vill du arbeta i en central roll där service, struktur och tempo går hand i hand - och samtidigt vara en del av ett företag med ett välkänt varumärke och hög kundlojalitet? Vi söker nu en driven innesäljare som vill bidra till vår fortsatta framgång.
Om rollen
Som innesäljare är du en viktig del av vårt säljteam och den första kontakten för många av våra kunder. Du arbetar med att hantera inkommande förfrågningar, skapa offerter, följa upp affärer och se till att våra kunder får snabb och professionell service.
Rollen kräver både struktur och engagemang - du trivs i ett högt tempo, har ett naturligt tekniskt intresse och motiveras av att hitta lösningar som skapar värde för kunden.
Vi söker dig som
• Är stresstålig, strukturerad och noggrann - du håller ordning även när det går fort
• Har god datorvana och trivs med att arbeta i digitala system
• Har ett genuint tekniskt intresse och vill förstå kundens behov på djupet
• Har en serviceinriktad och positiv attityd
• Är kommunikativ och trivs i dialog med kunder
• Talar och skriver flytande svenska och engelska
Erfarenhet av kampanjförsäljning eller tidigare arbete inom försäljning och kundservice är meriterande.
Vi erbjuder dig
Hos oss blir du en del av ett välkänt och starkt varumärke med lång branscherfarenhet och ett modernt arbetssätt. Vi värdesätter engagemang, ansvarstagande och laganda - och vi ser till att du får rätt verktyg, utbildning och stöttning för att lyckas i din roll.
Du kommer att utgå från vårt kontor i Bergshamra, i en trivsam arbetsmiljö med kollegor som brinner för kvalitet och kundnöjdhet.Publiceringsdatum2026-01-29
För mer information och frågor om tjänsten kontakta Portfolio and Repairs Manager, Patrik Stoltz patrik.stoltz@schindler.com
alternativt hrsupport.se@schindler.com
Din ansökan med meritförteckning registrerar du via vår hemsida www.schindler.se.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Schindler Hiss AB eftersträvar en jämn könsfördelning och ser därför gärna kvinnliga sökande till denna tjänst. Vi välkomnar sökande oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.
Vill du vara med och stärka ett av branschens mest välkända namn?
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Schindler Hiss AB
Björnstigen 85 (visa karta
