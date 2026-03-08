Innesäljare Proffs Byggvaruhandeln Stockholm Södra
2026-03-08
Är du proffs säljare inom byggmaterial handeln? Vill du ha möjligheten att utvecklas vidare i ett företag i framkant i branschen så har vi nu rätt tjänst öppen för dig!
Rätt kandidat kommer till ett litet agilt företag med starkt driv framåt för att lösa för våra kunders utmaningar.
Affärsmässigt - Enkelt - Roligt
Detta är våra ledord. Hos oss erbjuds du en viktig roll och uppskattning för att du tar hand om våra kunder med stort engagemang och professionalitet. Dina personliga egenskaper sätter vi högt värde på.
Om tjänsten
Ditt uppdrag är att serva våra kunder i alla frågor rörande byggmaterial. XL-BYGG och du ska vara det självklara valet när det behövs ta fram material. Du ingår i vårt B2B-team som tillsammans med VD och ledning utformar, genomför och följer upp planer och aktiviteter för att driva företagets försäljning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Uppdraget är en klassisk inne-proffssäljarroll med ansvar för offerering, försäljning, projektförsäljning och inköp.
Du agerar kontakt för företagets proffskunder och arbeta proaktivt med försäljning, både nykundsbearbetning och mer försäljning till befintlig kund. Du är primärt på plats på vår anläggning men även ute en liten del hos kund.
Om dig
Driven och positiv glädjespridare, gärna med en hovmästarpersonlighet
Service inriktad
Socialt hög kompetens
Kommunikativ
Förmåner
Lön enl. ök
Friskvårds bidrag
5v semester
Anställning: Tillsvidare med individuell lönesättning och förmåner
Beräknad tillträdesdag: Omgående eller enligt överenskommelse.
Känner du att det här är en rolig och passande tjänst för dig ser vi fram emot din ansökan snarast!
Varmt välkommen!
I denna rekrytering samarbetar XL-Bygg Tyresö med Rekrytering Stockholm Byrå AB som besvarar dina frågor och behandlar din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar XL Bygg med Rekrytering Stockholm Byrå AB som besvarar dina frågor och behandlar din ansökan.
