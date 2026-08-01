Innesäljare Prenumeration B2B centralt i Stockholm

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Pauser Media Aktiebolag / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-08-01
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Om du är intresserad av att utvecklas inom försäljning och är redo att ta nästa steg – då är vi arbetsplatsen för dig. Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav utan vi tror att du har ambitionen att bli en framgångsrik säljare. Vi söker nu säljare till vårt kontor i Stockholm.
I din roll kommer du till en början arbeta mot nya kunder och på sikt även med en viss del befintliga inom näringslivet och offentlig sektor via telefon.
Vi arbetar strukturerat mot tydliga mål och vi förser dig med de verktyg och det stöd du behöver för att utvecklas och lyckas i rollen.
Rollens arbetsuppgifter innebär:
• Att arbeta med uppsökande försäljning via telefon.
• Ansvar för individuell budget
• Ansvar för att tillsammans med ditt team jobba mot uppsatta mål
• Vara en ambassadör och ansiktet utåt för Pauser Media.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid är placerad på Pauser Medias kontor i Stockholm. Du kommer att få en fast kollektivavtalsenlig lön och provision.
Om dig
Vi tror att du trivs med att arbeta proaktivt och uppsökande och snabbt kan sätta dig in i kundens verksamhet och förstå dess behov.
• Du är driven
• Du har lätt för att uttrycka dig på telefon
• Du är lösningsorienterad och har ett öppet mindset
• Du är tävlingsmänniska som vill nå och överprestera dina mål
• Du är engagerad och har viljan att lyckas
Vi är villiga att investera i dig och lär gärna upp dig inom vårt område. Det viktigaste för oss är att du har rätt inställning och är högt motiverad att utvecklas. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder:
• Verktyg och personlig coaching för att du ska utvecklas och lyckas i rollen.
• -Ettårig säljskola som leder till certifikat
• Fast grundlön enligt kollektivavtal och en generös provisionsmodell med bonus på varje krona du säljer utan tak.
• En familjär företagskultur och engagerade kollegor.
• En central arbetsplats i ljusa lokaler i Stockholms innerstad.
• Friskvårdsbidrag.
• Aktiviteter såsom kickoffer, luncher och tävlingar.
• Heltidstjänst på plats måndag-fredag på kontorstider. Publiceringsdatum2026-08-01Så ansöker du
Skicka ditt CV till rekrytering@pausermedia.se
. Vänligen notera att vi har semesterstängt under juli, vilket innebär att återkoppling sker tidigast i slutet av augusti.
Frågor besvaras av Gina Wallin Chef Verksamhetsstöd, 08-51795517
Om oss
Pauser Media är medieföretaget som levererar strategisk kunskap till våra kunder. Vi ger ut nyhetstjänsterna Miljö & Utveckling, Techtidningen, Kvalitetsmagasinet, Vd-tidningen, Kvalitetsvård och Hållbart samhällsbyggande. Pauser Media sysselsätter idag ett 40-tal personer och har kontor i Stockholm och Lund.
Kontoret finns på Rökerigatan 19, Johanneshov.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post
E-post: rekrytering@pausermedia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pauser Media Aktiebolag
(org.nr 556419-7761), https://www.pausermedia.se/om-oss/
Rökerigatan 19 (visa karta
)
121 62 JOHANNESHOV Arbetsplats
Pauser Media AB Jobbnummer
10017631